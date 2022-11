¿Cuál es la forma más segura de llevar a un perro en el coche?

El artículo 18.1 del Reglamento de Circulación español ya ha salido a colación en varias ocasiones, porque es la norma que justifica que un agente de tráfico pueda imponernos una sanción económica cuando -a su juicio- estemos incurriendo en alguna imprudencia que -por su naturaleza- no pueda entrar en otra tipología de infracción o falta; pero que suponga un peligro.

Concretamente, el artículo dice: “El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía”.

Un agente de Tráfico de la Guardia Civil FOTO: Guardia Civil

Y continúa: “A estos efectos, deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos”.

Es decir, que con esta norma en la mano, un agente de tráfico estaría autorizado a ponernos una multa -por ejemplo- por conducir con un calzado que no permita operar los pedales con seguridad, por utilizar un abrigo que no permita la libertad de movimientos, por conducir con pegatinas en el parabrisas que impidan que el conductor pueda ser consciente de todo lo que le rodea, etc. Y por lo mismo, este mismo artículo también justificaría que este mismo agente nos impusiese una multa si estamos viajando con un perro en la cabina que no está correctamente sujeto.

El perro no es consciente de que el conductor necesita estar atento a la carretera. Por eso, si no está sujeto por algún tipo de cinturón de seguridad, puede tratar de interactuar con el conductor o puede obstaculizar los elementos mecánicos del vehículo, como los pedales, el volante o los cambios de marcha. Con el aumento del riesgo de accidente que eso supone.

En caso de colisión, un perro de 22 kilos multiplicaría su peso por 35. Lo que supone un lastre de hasta 700 kilos volando a toda velocidad por el interior del habitáculo | Fuente: TessDeGroot / Pixabay FOTO: La Razón (Custom Credit)

Es decir, que un perro que viaja en el coche sin ningún tipo de cinturón o arnés de seguridad no sólo supone un riesgo para la propia seguridad del animal… sino también la nuestra, la del resto de pasajeros del vehículo y la del resto de usuarios de la vía. Además de arriesgarnos a la correspondiente multa; que podría ascender hasta -nada más y nada menos- que los 100 euros.

¿Cuál es la forma más segura de sujetarle?

En caso de accidente, la vida del animal y la del resto de ocupantes del vehículo estaría en peligro mortal. Tengamos en cuenta que -en caso de colisión- un perro de 22 kilos multiplicaría su peso por 35… lo que supone un lastre de hasta 700 kilos volando a toda velocidad por el interior del habitáculo, según los datos facilitados por RACE, que el año 2020 realizó una series de pruebas de choque con varios maniquíes de perros de diferentes tamaños y a diferentes velocidades.

De acuerdo con los resultados de las “crash-test” de RACE, de todos los sistemas de retención que se comercializan en el mercado, el transportín es el método más seguro para viajar en el coche con un perro... por encima de otros como los arneses o las rejillas divisorias.

De acuerdo con las pruebas de choque de RACE, la forma más segura de llevar a nuestro perro en el coche es con un transportín | Fuente: Dreamstime FOTO: Dreamstime

Si la mascota es pequeña (menos de 20 kilos), colocaremos el transportín en el suelo, detrás de los asientos delanteros. Nunca debe colocarse sobre el asiento sujeto por un cinturón de seguridad ya que, en caso de accidente, el transportín destrozará el sistema de sujeción del cinturón… con todo lo que eso supone. Y si el animal es más grande, lo más seguro -tanto para él como para los pasajeros del coche- es que coloquemos el transportín en el maletero, lo más cerca posible del respaldo y de manera trasversal a la dirección de marcha.