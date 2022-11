Tren de frentes y borrascas: el chorro polar trae el invierno de golpe a España

Una sucesión de borrascas y frentes atlánticos seguirán llegando a la Península durante esta semana y también la próxima, impulsados por una corriente en chorro que se encuentra más baja de latitud de lo normal. Dejarán nevadas en las montañas, heladas en el interior y precipitaciones en buena parte del país. Las acumulaciones podrán incluso superar los 50 e incluso los 100 litros por metro cuadrado en Galicia y las comunidades cantábricas.

Este miércoles tenemos avisos de riesgo o riesgo importante en Galicia, la cornisa Cantábrica y al litoral de Almería y Cádiz por viento, lluvia y fenómenos costeros con olas desde 4 a 7 metros de altura, según ha avisado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Así, en Pontevedra, La Coruña pronostica viento del suroeste de fuerza 7 (50 a 61 kilómetros por hora) e incluso de fuerza 8 (62 a 74 kilómetros por hora) en el norte de Finisterre y olas por mar combinada del oeste o del noroeste de 5 a 6 metros que pueden aumentar temporalmente hasta los 7 metros.

También tendrán riesgo por fenómenos costeros las provincias de Asturias, Cantabria, Vizcaya, Guipúzcoa, por mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros y Almería, en ese caso, por viento del oeste con intervalos de fuerza 7 y olas de 2 a 3 metros. Además, Cádiz, Pontevedra y La Coruña tendrán riesgo (aviso amarillo) por precipitaciones, que podrán acumular unos 15 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. También tendrán riesgo por vientos Lugo, donde podrán soplar con rachas de hasta 80 kilómetros por hora, y Burgos, donde alcanzarán los 70 kilómetros por hora.

☔️Durante esta semana y la que viene, la senda de las borrascas procedentes del Atlántico estará más próxima a nuestras latitudes. El resultado: #lluvias en casi todo el país, más abundantes en el noroeste de la Península, y más escasas en el Mediterráneo. pic.twitter.com/D5SU1DWUNg — AEMET (@AEMET_Esp) November 15, 2022

“Estamos inmersos en una situación típicamente otoñal con el sucesivo paso de sistemas frontales asociados a borrascas atlánticas que riegan nuestro territorio de oeste a este”, afirma Rubén del Campo, portavoz de la (Aemet). Así, durante los próximos siete días, lloverá más en Galicia y las regiones cantábricas, donde se acumular más de 50 litros por metro cuadrado e incluso locamente llegar a 100 litros por metro cuadrado. En el resto del país se acumularán cantidades inferiores pero que también podrían superar los 50 litros por meto cuadrado en áreas montañosas del centro, en puntos del sur y en el centro de Andalucía así como, quizás, en el norte de Mallorca.

Según apunta Del Campo, “son lluvias que, de alguna manera, ayudarán a paliar en parte la situación de sequía meteorológica en la que estamos inmersos desde el pasado invierno. No obstante, se necesitarían muchas más lluvias durante los próximos meses para revertir por completo esta situación de sequía meteorológica”. De momento, el portavoz indica que en el primer mes y medio del año hidrológico, que comenzó el 1 de octubre, las precipitaciones en el conjunto de España rondan un valor medio de 69 litros por metro cuadrado, cuando lo normal serían unos 109 litros por metro cuadrado, por lo que no llegan ni a las dos terceras partes de lo normal. Con vistas al trimestre invernal, no se observa una tendencia clara en cuanto a las precipitaciones en nuestro país, aunque podrían ser algo más abundantes de lo normal en el área mediterránea e inferiores a lo habitual en puntos del tercio norte, según el programa Copernicus del Centro Europeo de Predicciones a Medio Plazo, consorcio internacional del que forma parte la Aemet.

#FelizMiércoles. Puedes ver el video con la predicción oficial de #AEMET para hoy (y los próximos días) en https://t.co/hw89pZIQc4 pic.twitter.com/uOPCJJd2n4 — AEMET (@AEMET_Esp) November 16, 2022

Este jueves llegará un nuevo frente con vientos húmedos y lluvias que atravesarán la Península desde el noroeste al sureste, dejando a su paso lluvias en buena parte del territorio peninsular. Las precipitaciones más abundantes estarán en Galicia, el norte de Extremadura, el suroeste de Castilla y León, el Cantábrico oriental y Pirineos. No llegarán, sin embargo, al área mediterránea ni a Baleares. Lo más destacado serán los vientos del oeste y del suroeste que serán fuertes en las zonas costeras de Galicia y el Cantábrico así como en el área mediterránea que darán lugar a un nuevo temporal marítimo “importante”. Las temperaturas subirán en la mayor parte del país, con un ambiente cálido para la época sobre todo en el sur y área mediterránea. Murcia, Alicante y Málaga alcanzarán o superarán los 25 grados, y cerca de esta cifra quedarán Almería, Castellón de la Plana y Valencia.

De cara al fin de semana, se espera tiempo inestable en muchas zonas por el paso de una vaguada, esto es, una especie de lengua de aire frío en niveles medios y altos de la troposfera asociada a bajas presiones. Además, los vientos rolarán al noroeste, con lo que serán fríos. Así, el viernes y el sábado se espera un descenso generalizado de las temperaturas, que serán las propias para la época o incluso algo más frescas, especialmente en zonas del interior. En cuanto a las lluvias, el viernes serán localmente fuertes y persistentes en el norte de Galicia y las comunidades cantábricas. Podrían extenderse a otras zonas del interior peninsular y a Baleares. El sábado, quedarán acotadas al extremo norte de la península, sobre todo Galicia, el Cantábrico y Pirineos, sin descartar algunos chubascos en el nordeste de Cataluña. Lloverá especialmente en el Cantábrico oriental y lo hará débilmente en puntos de Castilla y León.

Con la bajada de temperaturas se producirá un descenso de la cota de nieve, que se situará el viernes en torno a unos 1.000 a 1.200 metros en las montañas del centro y norte de la península, si bien subirá a últimas horas del sábado a entre 1.600 y 2.000 metros en los sistemas montañosos. Del Campo espera que el viernes y el sábado predomine un ambiente “desapacible” y con heladas en zonas de montaña, puntos de la meseta y en los páramos del centro y el norte peninsular. En concreto, el sábado en Ávila, Burgos, Cuenca Soria y Teruel amanecerán con temperaturas próximas o inferiores a los cero grados, y no alcanzarán los 10 grados en las horas centrales del día. En cambio, Alicante y Huelva rondarán los 20 grados de temperatura máxima. En general, los valores diurnos en las horas centrales del día se quedarán entre 10 y 15 grados este sábado.

El domingo, con la llegada de otro frente atlántico y el giro de los vientos de nuevo al suroeste, habrá un acusado ascenso de las temperaturas, con lo que desaparecerán prácticamente las heladas, salvo de zonas muy altas de montaña. Ese día las las lluvias afectarán al tercio norte, Castilla y León y Extremadura, que, de forma más débil, se extenderán hacia el este, aunque sin llegar a la costa mediterránea. Lo más probable es que la próxima semana continúe el paso de sistemas frontales asociados a borrascas atlánticas, que regarán la mayor parte de la península. Serán, en general, más abundantes en el tercio occidental y más débiles en el área mediterránea.