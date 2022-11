¿Debería dejar a mi gato salir a la calle?

Los gatos están hechos de otra madera. Cuando nos damos la vuelta y nos despistamos un poco, se escapan para vivir alguna que otra aventura. Y como no, nosotros nos preocupamos por ellos y por los peligros a los que están expuestos, como accidentes, peleas con otros animales, enfermedades, etc. De hecho, es una cuestión matemática: los gatos que pasan más tiempo en la calle tienen una esperanza de vida más corta que aquellos que viven en la seguridad del hogar.

Un gato sobre un tejado en el Parque de El Retiro. FOTO: Jesús G. Feria La Razon

Hay que apuntar -eso sí- que dentro del grupo de los gatos que hacen su vida en el exterior también se incluyen aquellos que no tienen una casa a la que regresar; y que de los gatos que permanecen seguros en su hogar -posiblemente- se están perdiendo los beneficios emocionales de permanecer en contacto con su instintos más salvajes y primarios.

El equilibrio entre libertad y seguridad es posible

Explorar, jugar, cazar, etc. Una escapada de vez en cuando puede ser muy beneficiosa para la salud mental de nuestro gato… y no podemos negar que a ellos les encanta. Pero como dueños responsables, no podemos dejar que el animal vaya y venga sin tomar las precauciones necesarias. Precauciones, por cierto, que no eliminan los riesgos… sino que simplemente los mitigan:

1. Revisiones y vacunas al día

Se constante con las revisiones veterinarias y con el calendario de vacunaciones del animal para evitar que contraiga enfermedades graves. No hay nada más importante para cuidar de la salud de nuestro gato, que seguir las indicaciones de los profesionales de la salud que se han especializado precisamente en esto. Si seguimos sus consejos, podremos ahorrarle muchos problemas.

Gato en el veterinario | Fuente: Dreamstime FOTO: Dreamstime Dreamstime

2. Elige el momento adecuado

Estamos hablando de controlar que un gato pueda salir al exterior... como si fuera cualquier cosa. Pero no es algo tan sencillo de hacer, porque es una animal muy ágil y muy tenaz. Para el que lo consiga, convendría que lo hiciera antes de darle de comer. De esa forma, estará interesado en volver a casa para comer.

3. Esterilizar al gato

Los gatos que han sido operados son menos agresivos, así que no se pelearán con otros gatos por un territorio y aceptarán mejor a otros felinos. Además de evitar la sobrepoblación y el abandono de estas mascotas.

4. Identifícalo correctamente

Un collar y una placa con nuestros datos de contacto puede ser de gran ayuda en caso de que surja cualquier inconveniente. Eso sí, recuerda que el animal se puede enganchar con cualquier cosa y le puede resultar difícil liberarse. Por eso, asegúrate de que está ajustado sin que le apriete y que el cierre sea de fácil apertura.

5. No le cortes las uñas al gato

Algunos dueños cortan las uñas del animal frecuentemente. Pero esto no es beneficioso para él. Sobre todo porque se va a tener que enfrentar a un mundo que -en ocasiones- puede ser hostil. No disponer de sus armas, hará que el animal tenga menos confianza en sí mismo; lo que le hará más susceptible a los ataques de otros felinos y le privará de una forma de defenderse ante ellos.

Una escapada de vez en cuando puede llegar a ser beneficiosa para la salud mental de nuestro gato | Fuente: EFE/ Miguel Gutiérrez FOTO: Miguel Gutiérrez EFE

6. Colócale un microchip

Al igual que el collar y la placa, este pequeño dispositivo permitirá que puedan identificar a nuestro gato ante cualquier inconveniente o emergencia y que puedan traérnoslo de vuelta con nosotros.

7. Conoce tu entorno

Puede que haya mucho tráfico, puede que haya muchos gatos callejeros, puede que hayamos escuchado vecinos quejándose de vándalos que atacan a los gatos, (...). Los motivos de alarma son muchos y es muy importante que estemos atentos a nuestro entorno para evitar disgustos.

8. A los mayores les cuesta más

Como suele ocurrir, a los seres vivos que han alcanzado cierta edad se les puede complicar un poco la experiencia No está acostumbrado a la dinámica del exterior y podría causarle mayor estrés. En cambio si esta rutina se establece desde que es muy joven la experiencia será gratificante y sin mayores inconvenientes.

9. Utiliza anti parasitarios con frecuencia

Al pasar más tiempo en el exterior, el animal estará más expuesto a los parásitos... que si está todo el día en casa. Los más habituales son pulgas, garrapatas, cestodos y nematodos. Asegúrate de aplicarle una protección efectiva y rápida frente a todos ellos.

Pasear es una buena herramienta para que nuestro gato entre en contacto con su naturaleza más primaria

10. Relájate

A diferencia de otros animales más gregarios (como los perros, por ejemplo), los gatos saben cuidarse por sí mismos a la perfección. Cualquiera que haya visto a un gato escapar de un perro, caer desde una altura enorme o sacar las garras ante cualquier agresor, sabe hasta qué punto estos animales están preparados para la supervivencia.