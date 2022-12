¿Cómo mantener el cuerpo caliente cuando hace frío afuera?

El frío no existe… sólo existen los cuerpos mal abrigados. Si pasas frío, la culpa es solo tuya. Evidentemente, no puedes cambiar el clima. Lo que sí que puedes hacer es tomar medidas contra él. En el artículo de hoy te traemos una serie de consejos infalibles para que sepas cómo defenderte eficazmente del frío y mantenerte caliente. Y la primera lección que debes aprender, es que si pasas frío la culpa es solo tuya. Y si después de leer este artículo sigues teniendo frío... entonces sí que no podrás cargar responsabilidades fuera.

Ciclistas circulan por un paraje helado en un puente sobre el Rin | Fuente: EFE FOTO: SEM VAN DER WAL EFE

Qué puedes mantener la temperatura corporal

La forma más eficaz para mantenerse caliente es abrigarse... y además debemos hacerlo con varias capas; porque es mejor usar varias capas finas que una sola capa gruesa. Esto ayudará a mantener una temperatura corporal más estable y limitará la transferencia de calor por conducción y una prenda impermeable para evitar la pérdida de calor por convección. Recuerda también usar gorros para proteger la cabeza. La cabeza no es la parte del cuerpo por la que se pierde más calor, pero es la que más frecuentemente se deja sin tapar. Y eso puede contribuir a la sensación de frío.

Trata de aguantarte y acostúmbrate a las bajas temperaturas. Pasar un poco de frío es beneficioso para nuestro organismo porque activa la grasa parda, que es un tipo de grasa que ayuda a quemar calorías para producir calor cuando sentimos frío, lo que ayuda a acelerar el metabolismo y favorece la pérdida de peso. Por lo tanto, cuando el frío es tolerable, puede ayudar a activar la grasa parda para adelgazar.

El ejercicio físico también es una manera eficaz de mantenerse caliente. Esto aumentará la temperatura corporal de manera natural. Aunque -eso sí, asegúrate de controlar la sudoración... que eso sí que puede enfriar el cuerpo rápidamente. Por eso es importante que, si estamos haciendo ejercicio con bajas temperaturas, es importante que no paremos de movernos. Y cuando lo hagamos, más vale que nos pongamos a cubierto con ropa seca.

Hacer deporte puede ayudarnos a elevar nuestra temperatura corporal, pero hay que tener cuidado con el sudor FOTO: La Razón La Razón

Consumir comidas calientes como guisos, potajes y cremas, es una buena forma de ayudar a regular la temperatura corporal. Aliméntate correctamente y mantente hidratado para que el cuerpo tenga más energía para calentarse. Asimismo, evita las bebidas alcohólicas, porque si bien pueden ayudar con la sensación térmica en un primer momento, en el medio plazo acabará contribuyendo a que se reduzca la temperatura corporal.

En vez de aumentar tu temperatura corporal, también puedes pensar en que hay varios productos que puedes usar para aumentar la temperatura ambiental, aún estando fuera de casa. Un calentador portátil y un humidificador proporcionarán horas de calor y mejorarán la sensación de confort en habitaciones pequeñas, como la oficina, por ejemplo.

Finalmente, mantente informado de la previsión meteorológica para anticipar el clima. Esto te ayudará a planificar tus actividades para evitar el frío. Y presta una especial atención a este consejo si eres mayor de 60 años o si estás al cuidado de un bebé menor de dos años. En estos dos grupos de edad, el cuerpo no es nada eficaz a la hora de regular la temperatura.

Una persona se protege del frío este jueves en Bilbao | Fuente: EFE/Luis Tejido FOTO: Luis Tejido EFE

¡No hay excusas para pasar frío! Siguiendo estos consejos, podrás disfrutar de un clima frío sin pasar frío.