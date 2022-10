Estos alimentos te harán evitar los resfriados provocados por el cambio de temperaturas

Con la llegada del otoño, también llegan las primeras brisas frías del año y con las que comienzan los primeros resfriados. Pero, aunque siempre escuchemos que tenemos que abrigarnos e intentar no ir con la boca abierta por las calles, para no constiparnos, lo cierto es que hay más cosas que podemos hacer para evitar los resfriados provocados por los cambios de temperaturas. Además, depende donde vivas, notarás mucho estos cambios, si vives en Madrid y vas de la calle al metro o del metro a la oficina, notarás grandes cambios y necesitarás cuidarte un poco más. Ha llegado el momento de lucir nuestros looks de otoño, pero con cuidado de no pasar frío.

Haciendo scroll por TikTok, hemos encontrado varias cuentas que nos hablan sobre los alimentos que pueden ayudarnos a evitar este problema de salud, tan habitual en estos meses. Uno de los imprescindibles, para estos perfiles, es el de intentar tomar bebidas calientes o sopas, esto puede ayudar a mantener hidratada la garganta, entraremos en calor y nos ayudará a no irritar demasiado la laringe. Esto lo podemos acompañar con de jengibre o naranjas, que son ricas en Vitamina C y nos pueden mantener activos durante más tiempo, aunque ayudan más a recuperarnos del resfriado que a prevenirlo.

Una de las bebidas más típicas y que nos recomiendan es la combinación de miel con limón. Una bebida que se toma para suavizar la garganta y mantenerla hidratada y aterciopelada. Este remedio es usado por cantantes como Ana Mena o Pablo Alborán, que han llegado a confesar, en infinidad de ocasiones, que es perfecto para la voz. La garganta con la miel mejora su estado.

Por último, nos ha sorprendido este remedio casero para ayudarnos durante el resfriado. Sí, no lo hemos podido evitar, hemos cogido frío y nos hemos resfriado. Pues, la solución, es tomar cebolla. En el vídeo, la protagonista se hace un bocadillo de cebolla, pero quizás, no haga falta ser tan drásticos. Eso sí, la cebolla deberá estar cruda para lograr el efecto deseado.

Con estos consejos que conseguimos gracias a TikTok, solo necesitamos ponernos manos a la obra para poder vivir una temporada al límite y cuidarnos desde nuestros looks hasta la alimentación. ¿Estas preparado para incluir en tus hábitos estos alimentos que previenen los resfriados? Coge papel y boli porque esta temporada vienen curvas pero... ¡estamos preparados!