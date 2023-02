Investigan la violación de un niño de 9 años por parte de un familiar en San Sebastián

Un juzgado de San Sebastián investiga la presunta violación de un niño de 9 años por parte de un familiar en un domicilio de la localidad, suceso que se habría producido la pasada Nochebuena, el 24 de diciembre de 2022, aunque no sería la primera vez que ocurre. El menor permanece a la espera de ser explorado por un forense 25 días después de haber presentado la denuncia, asistido por su madre.

La denuncia policial, a la que ha tenido acceso EFE, detalla los hechos donde se especifica que los hechos se habrían repetido en otras ocasiones durante los dos últimos años, cuando el investigado se quedaba al cuidado del menor mientras la madre acudía al trabajo. En el caso de la última agresión, el menor no relató los hechos a la madre hasta el 8 de enero, ya que el supuesto agresor le habría amenazado con romperle la videoconsola si revelaba lo sucedido.

El investigado, de nacionalidad extranjera, se encuentra en libertad provisional por estos hechos, a pesar de que la acusación particular pidió su ingreso en prisión. Como medida cautelar para evitar su huida, la jueza que instruye el caso le ha retirado el pasaporte y le ha prohibido abandonar el país, además de obligarle a comparecer en los juzgados una vez cada quince días, según recoge un auto fechado el 10 de enero al que ha tenido acceso EFE.

Ese mismo día, la instructora incoó también unas diligencias previas para investigar el asunto en un nuevo auto en el que, entre otras pruebas, ordenó tomar declaración tanto al acusado como a la víctima, además de solicitar al equipo psicosocial de los juzgados “un informe de credibilidad y afectación psicológica” del menor, aunque sin llegar a practicar una “prueba de exploración forense” sobre el niño como había demandado su abogada.

Desde entonces, la representación del menor ha reclamado en al menos cuatro ocasiones más, en otros tantos documentos a los que ha tenido acceso EFE, la práctica de esta prueba forense que hasta el momento no se ha llevado a cabo, ya que no ha sido autorizada por el juzgado hasta el pasado lunes, 30 de enero. Aquel día el juzgado de instrucción ordenó en un auto que se libre oficio a la Clínica Médico Forense para que facilite fecha y hora para el reconocimiento médico del menor, si bien este documento no fija aún el momento concreto en el que deberá practicarse el examen médico.