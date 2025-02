El acusado del doble crimen de Liaño no tenía patologías, afirma la fiscal

La fiscal del caso contra el acusado de asesinar a su mujer y a su hija de once meses en Liaño (Cantabria) ha afirmado que el hombre no tenía ninguna patología y era plenamente consciente de lo que hacía cuando cometió el crimen de ambas, en su casa, en diciembre de 2021.

"Eva (la hija) no pudo cumplir un año porque su padre la asesinó, y a su madre, que tanto la protegió", le ha dicho al jurado popular la fiscal en el arranque del juicio que celebra la Audiencia de Cantabria y en el que el acusado se enfrenta a una pena de prisión permanente revisable por la muerte de su hija y de 25 años de cárcel por la de su mujer, informa Efe.

Según el ministerio público, José Reñones nunca quiso a su hija, a la que llamaba "escoria, veneno asqueroso o puto bicho" en los wasap que mandaba a su mujer, con la que se comunicaba por ese medio cuando estaban juntos en la casa porque no quería ver a la bebé, ha precisado la fiscal.

Ha recordado que el acusado salió de la casa en la tarde del 16 de diciembre de 2021 cuando su mujer, Eva Jaular, llamó a la Guardia Civil, de la que tenía orden de alejamiento, que había quebrantado. Pero en lugar de marcharse, se escondió en el camino y cuando su mujer regresó media hora más tarde después de buscar a la niña, las estaba esperando y las atacó brutalmente a las dos, ha relatado.

José Reñones, según la fiscal, pasó la noche en la casa, escondió los dos cuerpos bajo unos palés e, incluso, contestó los wasap de su mujer con el teléfono de ella, que ocultó en un canalón.

"Estamos ante la manifestación más brutal de la violencia machista y de la violencia vicaria", ha dicho la abogada del Gobierno de Cantabria, que ejerce la acusación popular en la causa, en la que se han personado también tres acusaciones particulares representando a familiares de la víctima.

El abogado de Reñones ha esgrimido que en este caso no hay hechos probados ni ningún dato objetivo que señale al acusado. "Hacer justicia no es ser justiciero y en todo el sumario no hay una sola prueba de cargo", ha subrayado y ha añadido que, por el contrario, existen indicios de que no es el autor del doble crimen y "no se investigó a nadie más".

El letrado asegura que el acusado y su víctima era "una pareja completamente tóxica", que consumía drogas, pero eso "no le convierte en un asesino", ha dicho sobre su defendido.

"Pirado perdido"

En la vista han declarado vecinos de la fallecida, su hermana, su madre y su prima, con la que, horas antes de morir, intercambió mensajes de texto y voz por wasap que han sido reproducidos. En uno de esos audios, horas antes del crimen, le dice que va a llamar a la Guardia Civil para "sacarlo ya de casa" porque "está pirado perdido". "Están con él hablando (los guardias), me sigue dando pena, soy gilipollas pero bueno", cuenta la víctima en otro mensaje posterior.

El día anterior había hablado ya a su prima de su intención de denunciarlo porque estaba "trastornado". "Ayer mató a la gatita y salió con un hacha detrás del perro", le dijo, dentro de una conversación en la que le recordó que ella misma había permitido que se saltara la orden de alejamiento.

A esa prima le había contado en noviembre la razón de que pidiera el alejamiento. Según esta testigo, Reñones golpeó a Eva con una lata de cerveza en un ataque de ira y después la estrelló contra la ventanilla del coche donde estaba sentada la niña en su sillita.

Los familiares han coincidido en asegurar que el acusado utilizaba el móvil de su mujer y sabía el patrón para desbloquearlo. Y también que les pareció extraño que al día siguiente del crimen apareciesen las 4:41 horas de la madrugada como última hora de conexión porque ella se levantaba pronto.

La cuna, con hachazos

La madre y una testigo que cuidaba a la bebé acudieron a la casa el 17 de diciembre alrededor de las 9:00 horas porque Eva no cogía el teléfono y entraron rompiendo un cristal. "Cuando vi ese caos creí volverme loca. La cuna de la niña estaba partida a hachazos y todas sus cosas, destrozadas. Pensé 'mi hija está muerta'", ha contado.

Según ha declarado, esa mañana llamó dos veces al acusado, antes y después de hablar con la Guardia Civil. La primera le contestó que no sabía nada y la segunda empezó a repetir 'mi hija, mi hija'.

La madre ha explicado que se enteró de la aparición de los cuerpos por la tarde. "No nos enteramos por la televisión porque la teníamos baja", ha añadido.