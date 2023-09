Alarma ante la pérdida de calidad de la asistencia sanitaria a los funcionarios de Muface

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, reclamará al Consejo General de Muface, que se reúne el próximo 28 de septiembre, una solución a la falta de financiación del concierto sanitario para evitar recortes en la asistencia concertada. En la última reunión del Consejo General, celebrada el pasado 28 de junio, CSIF ya se interesó por esta cuestión y preguntó por los pasos dados por la Dirección General de Muface para el incremento de la financiación del concierto sanitario ante el incremento de los precios. La Dirección de Muface, por su parte, informó de que se están buscando vías para poder incrementar la dotación presupuestaria del contrato público con las aseguradoras, en colaboración con la Abogacía del Estado. CSIF también espera abordar esta cuestión con el Ministerio de Hacienda y Función Pública para que la calidad sanitaria que reciben los mutualistas no se vea afectada. Además, reclamamos un compromiso político en los debates de investidura para garantizar el futuro del modelo del mutualismo administrativo. El servicio que MUFACE ofrece es vital para el conjunto del sistema sanitario. Según los datos de la memoria de Muface, cerrados a diciembre de 2022, Muface cuenta con un total de 1.053.934 titulares, lo que supone un incremento de 15.500 personas respecto al año anterior. De esta manera, Muface se sigue acercando a un colectivo de millón y medio de personas entre titulares y beneficiarios (familiares de mutualistas). A esto hay que añadir que el concierto sanitario 22-24 fue firmado por ADESLAS, ASISA y DKV. El Igualatorio de Cantabria abandonó el concierto, al igual que lo hicieron años antes otras entidades como Mapfre, Caser y Sanitas. Esta circunstancia hace que los mutualistas tengan menos opciones asistenciales. Desde CSIF, ya pusimos en conocimiento de la mutualidad todas las incidencias que se registraron durante el primer año del concierto (a pesar de que no quedan constancia de ellas en la Memoria de 2022 publicada por MUFACE) y hemos alertado de que la situación puede ir empeorando ante la falta de financiación y la ausencia de revisión de la misma. CSIF seguirá luchando por la mejora del modelo sanitario que ofrece MUFACE y que se está viendo abocando a un deterioro continuo por una inversión deficitaria y no acorde con la situación económica que vive el país.