Alejandra Botto: «Rescatar a un ser sintiente es la mejor vitamina para el alma»

El próximo 19 de octubre se celebrará en Madrid la 14ª edición de la carrera contra el abandono y el maltrato animal, en la que a lo largo de todos estos años han participado 54.500 personas acompañadas de sus perros. Hablamos con Alejandra Botto, la cantante y actriz al frente de esta iniciativa.

Perrotón celebra una nueva edición y vuelve a ser su embajadora. ¿Qué tiene esta carrera que engancha año tras año?

Es la mejor iniciativa para todos los amantes de los perros a nivel nacional e internacional. Y, por lo tanto, es claramente un verdadero privilegio abanderarla.

Para quien aún no la conozca, ¿qué se va a encontrar si se anima a participar?

Perrotón aporta una energía única durante el día de la carrera. Es una experiencia inigualable en plena capital del mundo, Madrid. Es una mañana mágica donde todos los que compartimos este sentimiento nos unimos una vez al año para demostrar nuestro amor incondicional por los perros y el respeto que profesamos a quienes no les gustan tanto, con una solicitud final: correr y sentir juntos, abogando por luchar contra el terrible abandono y maltrato de los animales en todo el mundo.

¿Cómo puede colaborar la gente que no tiene perro o que no puede asistir a la carrera, pero quiere sumarse a la causa?

Todo el mundo puede colaborar, aunque no quieran participar en la carrera, con el dorsal cero solidario, que esta edición va destinado íntegramente a la extraordinaria labor que se realiza todo el año en la Fundación El Arca de Noé, donde acogen animales abandonados y se ocupan de ellos física y psicológicamente hasta encontrarles una familia perfecta, y lo hacen con carácter de excelencia ya desde hace más de 30 años.

¿Hay alguna historia de adopción o rescate vivida a través de Perrotón que le haya tocado especialmente el corazón?

Todas las historias de rescates encogen el corazón y te lo agrandan para sacar lo mejor de ti , y no sólo eso, no hay ninguna sensación ni siquiera parecida a devolverle una vida digna a un animal. Para mí es la mayor expresión de generosidad y bondad que experimenta el ser humano porque te implicas en algo, sin recompensa externa aparente. Un rescate te alimenta de la recompensa que te ofrece una mirada. Es brutal. Es de un valor incalculable que solo las personas que lo hacemos sabemos lo que significa. Yo nunca he sentido nada igual, ni siquiera en los momentos más felices de mi vida profesional como cantante, cuando he actuado en escenarios inmensos para miles y miles de personas donde la adrenalina es espectacular. Rescatar a un ser sintiente es la mejor vitamina para el alma.

Este año el foco vuelve a estar en la lucha contra el abandono y el maltrato animal. ¿Cómo cree que ha cambiado la sensibilidad de la sociedad respecto a estos temas?

Pues creo que ha cambiado mucho, pero lógicamente sigue quedando mucho por hacer. La gente se ha vuelto mucho más responsable a la hora de incorporar un perro o un gato a su familia, y valoran y evalúan con una mayor responsabilidad si tienen tiempo y dinero para poder atenderles debidamente. Por lo tanto, claramente vamos avanzando. Queda por hacer… pero vamos por el buen camino. Y eso me llena de orgullo y satisfacción porque el buen trabajo va dando sus frutos.

¿Cuál diría que es el mayor mito o excusa que oye en torno al abandono de mascotas?

Alergias, falta de medios económicos, desahucios… y también algunos casos cada día van siendo más aislados afortunadamente, de compra por impulso… Digo más aislados porque ya la gente entiende que comprar no es la opción… Que casi les genera cierta vergüenza decirlo cuando salen a pasear y conversar en los parques con otros propietarios. Sin embargo, contar la historia de cómo ha llegado a tu casa tu perrito o tu gato y cómo de alguna manera te has convertido en un pequeño héroe por salvarle la vida va ganando adeptos. En definitiva, todos sabemos que hoy en día la adopción es la mejor opción.

Si tuviera la oportunidad de hablar cinco minutos con un político clave en temas de protección animal, ¿qué le diría?

Siempre les pido lo mismo: que bajen a la realidad, que escuchen a los agentes implicados, que se acerquen a los pueblos, que conozcan la realidad de la ley en muchas de las comunidades y la falta de sentido de la desigualdad entre las 17 autonomías, que revisen las sentencias y condenas que no se ejecutan…Que se castigue severamente a quien abandona, maltrata o mata animales…Que pongan en valor la importancia que tiene en todas las aéreas de la sociedad y que realicen campañas de concienciación para todas las edades y targets diferentes de población. Me preocupa enormemente la falta de formación en los agentes involucrados en este área y en la sociedad en general, especialmente en la infancia.

En una sociedad cada vez más acelerada y digital, ¿cómo lograr que los niños crezcan con respeto hacia los animales?

Apuesto por un mundo digital que apoye todo lo emocional. No existe tecnología alguna que sea útil si no genera un servicio o emoción que estén al servicio de algo. Los niños necesitarán siempre un perro o un gato en sus vidas para aprender valores, empatizar con las emociones, adquirir disciplina y responsabilidad y básicamente para crecer… Y eso no es capaz ni de lejos de enseñarlo la digitalización.