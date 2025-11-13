Alerta máxima en Cantabria por seis incendios activos, tres amenazan carreteras y zonas habitadas

Cantabria mantiene seis incendios forestales activos, tres de ellos especial peligrosidad porque podrían afectar a carreteras y zonas habitadas, según ha informado el director general de Biodiversidad del Gobierno autonómico, Ángel Serdio.

Los fuegos más preocupantes se localizan en Puente Viesgo, Liébana y Campoo de Suso. En el primero, las llamas podrán afectar a la carretera CA-170, mientras que en Liébana, el incendio en las peñas de Bejes podría obligar a adoptar medidas en la carretera del desfiladero de La Hermida ante el riesgo de caída de piedras.

En Proaño (Campoo de Suso), donde tres cuadrillas han trabajado durante toda la noche, el fuego se dirige hacia el norte y se aleja del núcleo de población.

Otros dos incendios permanecen activos en Arenas de Iguña y uno más en la Sierra del Escudo (Valdaliga). Durante la noche se llegaron a registrar hasta 20 fuegos, de los cuales ocho están ya controlados.

En un audio remitido a los medios de comunicación, Serdio asegura que la alerta de incendios sigue “siendo máxima” en las próximas horas.