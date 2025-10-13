Alerta máxima por el limpiador de Mercadona: el truco viral para la sartén que puede acabar en intoxicación

Lo que a primera vista parece una solución milagrosa para devolver el esplendor a las sartenes más castigadas es, en realidad, una imprudencia que entraña serios riesgos para la salud. Un limpiador para cristales de chimenea, vendido en Mercadona por apenas 3,55 euros, se ha convertido en el protagonista de un peligroso truco viral que se extiende por las redes sociales. La promesa de eliminar la suciedad más incrustada de ollas y cazuelas está llevando a muchos a ignorar las advertencias más básicas.

El atractivo del método es innegable, al menos en apariencia. Los vídeos que circulan por internet muestran cómo las costras de suciedad carbonizada, esas que parecen imposibles de quitar, se desprenden con una facilidad casi mágica. Un simple gesto de rociar, esperar unos instantes y frotar parece bastar para que el metal recupere un brillo que se creía perdido para siempre, un resultado visualmente tan potente que explica su rápida popularidad.

Para lograr este efecto, el procedimiento consiste en calentar la base del utensilio para después pulverizar el producto directamente sobre la superficie quemada y frotar con un estropajo de acero, una práctica que se ha popularizado rápidamente. Este paso de aplicar calor sobre el metal es precisamente uno de los puntos más críticos, ya que acelera la reacción química del limpiador de una forma para la que no ha sido diseñado.

La química de un atajo peligroso

De hecho, la clave de su eficacia reside en su potente formulación química. El producto contiene una mezcla de tensioactivos y ácidos orgánicos pensada para disolver hollín y alquitrán, sustancias extremadamente resistentes que se adhieren al cristal de una chimenea. Al usarlo sobre una sartén caliente, estas sustancias se activan violentamente para descomponer la grasa quemada, pero también liberan componentes al aire.

Asimismo, el peligro más inmediato y grave es la inhalación de los vapores que se generan durante el proceso. Al calentarse, la mezcla química puede emitir gases tóxicos muy perjudiciales para las vías respiratorias, pudiendo causar desde irritaciones leves hasta una intoxicación considerable, sobre todo en un espacio cerrado como es la cocina de una casa.

Por otro lado, más allá del riesgo para la salud, este uso indebido provoca daños irreparables en el menaje. La agresividad de la fórmula, concebida para cristal templado, puede destrozar por completo los esmaltes y los revestimientos antiadherentes de las sartenes, convirtiendo un intento de limpieza de bajo coste en la necesidad de comprar una pieza nueva. En definitiva, los expertos son tajantes y desaconsejan por completo este método, insistiendo en la importancia de priorizar siempre la seguridad y utilizar cada producto de limpieza únicamente para el fin específico para el que fue fabricado.