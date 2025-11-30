Un derrumbe obliga al cierre total de la Ruta del Cares en Picos de Europa

La Ruta del Cares, una de las más emblemáticas del Parque Nacional de Picos de Europa, ha sido cortada este domingo al paso de senderistas a causa de un derrumbe en la vertiente asturiana.

El desprendimiento se ha producido en el paraje de 'La Viña', a unos cinco kilómetros de la localidad de Poncebos, en el municipio asturiano de Cabrales, según ha informado a través de su página web el parque nacional.

El derrumbe ha afectado al canal de la central de Camarmeña y ha provocado su desbordamiento, lo que ha afectado al trayecto de la ruta.

Como consecuencia del desprendimiento, se ha procedido al corte total para el tránsito de senderistas "hasta que se valore la situación y si se puede habilitar un paso provisional".

La Ruta de Cares, que el pasado mes de agosto estuvo cerrada durante varios días por los desprendimientos de rocas derivados de un incendio que se originó por la caída de un rayo en Camarmeña, es una senda de doce kilómetros de recorrido que une las localidades de Poncebos y de Caín (León).