Alerta con una nueva estafa: esto es lo que no debes hacer nunca si ves un billete de 50 euros en el parabrisas de tu coche

Los delincuentes y ciberdelincuentes también se reinventan. Cada día que pasa estamos expuestos a nuevos tipos de estafas. Uno de los más habituales es el 'vishing', que consiste en suplantar la identidad de una empresa, organización o persona de confianza, con el fin de obtener información personal y sensible de la víctima, a través de una llamada telefónica. También es muy recurrente el intento de estafa a través de una supuesta de la DGT, que llega mediante un SMS o correo electrónico similar a este: "DGT: Último recordatorio antes del aumento de su multa pendiente de pago. Consulta tú expediente" o "DGT: Dispone de 24 horas restantes para pagar su multa del XX/XX/2024. La DGT nunca comunica así las multas.

Un usuario de Instagram denunció mediante un vídeo el nuevo tipo de estafa que se nació en Italia, concretamente en Nápoles. Este tipo de robo es a la antigua usanza, sin tecnología de por medio. Nació para robar a los conocidos como turistas del norte en Italia, pero ya se ha extendido por más ciudades como Turín o Milán y hay que tenerlo muy en cuenta por si se viaja al país transalpino o si cruza fronteras y llega a España.

Así es el robo con un billete de 50 euros

Como se puede ver en el vídeo, la forma de operar de los delincuentes es muy simple. Todo comienza con la colocación un billete de 50 euros en el parabrisas del coche, que aparentemente parece real, pero suele ser falso. En un primer momento el conductor suele pensar que es propaganda, pero al cerciorarse de que es un billete, el primer impulso es bajarse a coger el billete.

No hay que bajarse del coche

Este momento, que prácticamente es intuitivo, es el que utilizan los ladrones para cometer el delito. Los delincuentes aprovechan que el conductor abre los seguros y se baja del coche para robar el vehículo con el usuario pegado al mismo. Al bajarse de manera inmediata, los coches se suelen quedar arrancados, por lo que simplemente con acelerar ya habrán completado el robo. Se suele realizar principalmente con los coches de lujo.

Aunque no es lo que uno puede llegar a pensar en un primer momento, lo ideal para evitar el robo es en seguir circulando hasta un lugar seguro, donde se pueda aprovechar para coger el tentador billete de 50 euros del parabrisas. La tentación de cogerlo rápido para que no se vuele es grande y es lo que aprovechan los delincuentes. Si se huye a un lugar seguro y se vuela no hay que lamentarse, ya que este billete suele ser falso.