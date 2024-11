La DGT avisa sobre cómo detectar las estafas acerca de las falsas multas enviadas por SMS y correo electrónico

Las multas de tráfico son una de las principales preocupaciones de todos los conductores. La mayoría de ellos trata de pagar la sanción lo antes posible para reducir el castigo o de encontrar la manera de poder reclamarla para librarse de ella. Los nervios y la inquietud se apoderan de las personas al recibir una notificación de la Dirección General de Tráfico y muchos delincuentes buscan aprovecharse de esta situación.

"DGT: Último recordatorio antes del aumento de su multa pendiente de pago. Consulta tú expediente" o "DGT: Dispone de 24 horas restantes para pagar su multa del XX/XX/2024. Consulte en el siguiente mensaje". Estos mensajes están llegando a muchas personas a través de SMS y correo electrónico y son siempre falsos.

Mensaje de la estafa INCIBE

¿Cómo te avisa la DGT de una multa?

La DGT explica en su propia página web que ellos solamente avisan de las multas de la siguiente manera: mediante una carta postal o notificación, o bien la ponen a disposición electrónicamente en tu Dirección Electrónica Vial. Si no te localizamos, te notifican a través del Tablón Edictal. También se pueden comprobar en cualquier momento en la aplicación oficial de la DGT, al que se accede con el DNI y la Cl@ve Pin, en el apartado de multas o sanciones. Se pueden pagar ahí de manera segura.

Cualquier otro tipo de notificación que no sea mediante estos canales es falsa y una estafa en su mayoría. Este tipo de engaño es conocido como 'phising', quees un término informático que distingue a un conjunto de técnicas que persiguen el engaño a una víctima ganándose su confianza haciéndose pasar por una persona, empresa o servicio de confianza a través de SMS o correos electrónicos, para manipularla y hacer que realice acciones que no debería realizar, llegando a compartir datos personales o bancarios.

¿Qué hacer si te llega un mensaje de la DGT?

Lo ideal en estos casos es no abrirlo y sobre todo, no pinchar en el enlace. Tampoco se debe contestar al SMS o correo electrónico. Posteriormente, se debe eliminar el mensaje y bloquear al remitente de forma inmediata. Si no se contesta ni se pincha en el enlace, no habrá riesgo de robo de datos pese a recibirlo. Si se tienen dudas, en el caso de un mensaje de la DGT u otro cualquiera, se debe comprobar si es el número real en páginas oficiales.

¿Qué pasa si pinchas en un enlace de phising?

Si se entra en el enlace del mensaje, podría tener lugar la instalación de malware, la pérdida de datos personales o financieros, el cobro revertido del mismo e incluso el control remoto no autorizado de tu dispositivo. También, tu número de teléfono queda marcado como válido y es posible que sea vendido a otros estafadores, lo que aumenta tus probabilidades de recibir más mensajes basura y spam por SMS.

Si simplemente se entra en el mensaje, puede haber suerte y no ser estafado. Sin embargo, como explica el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), en esa página los ciberdelincuentes piden datos personales y también de la tarjeta de crédito o débito (número de la tarjeta, la fecha de expiración o el CVV, además del código PIN). Si se facilitan, es el peor de los casos, y se ha de actuar de manera inmediata.

Los estafadores piden datos bancarios personales INCIBE

En el caso de haber revelado datos bancarios personales, debes ponerte en contacto al momento con tu entidad bancaria para bloquear esa tarjeta o cuenta y posteriormente denunciar la estafa ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Hay que realizar todas las capturas o fotografías posibles para documentar la denuncia y determinar la estafa. También se recomienda contactar con el INCIBE para informar sobre el fraude y evitar que haya más víctimas.

Diversos tipos de estafa

Es importante estar a alerta de cualquier movimiento de estafa que detectemos. Los delincuentes tienen muchas formas de estafar. Los engaños mediante SMS o correos electrónicos son conocidos como 'phising' pero también hay más tipos. También buscan el engaño mediante el 'vishing', que consiste en que, a través de una llamada, se suplanta la identidad de una empresa, organización o persona de confianza, con el fin de obtener información personal o la grabación de la voz de la víctima para realizar movimientos bancarios.