Alerta de Sanidad por un error en una aplicación para el control de la glucosa

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado este martes de un error en las versiones 1.11.2 y 1.12.0 de la aplicación que monitoriza la glucosa Dexcom G6 para iOS que podrían no funcionar según lo previsto y mostrar un valor estimado de glucosa anterior al más reciente.

Este fallo puede llevar a los usuarios a tomar decisiones de tratamiento basadas en datos incorrectos, lo que supone un riesgo de que los episodios de hipoglucemia o hiperglucemia no se detecten o no se traten adecuadamente, advierte la agencia dependiente del Ministerio de Sanidad.

La empresa está enviando una nota de aviso para informar a pacientes, personas cuidadoras y profesionales sanitarios del problema detectado y de las acciones a seguir.

¿Qué se debe hacer?

Compruebe que ha recibido la nota de aviso de la empresa a través de una notificación en su aplicación Dexcom G6 iOS. En caso de no haberla recibido, contacte con Dexcom para solicitarla.

Es imprescindible actualizar la aplicación, ya que las versiones de software 1.11.2 y 1.12.0 dejaron de funcionar el 15 de septiembre de 2025. Para actualizar la aplicación, pulse “Actualizar la aplicación” para ir a la Apple App Store, instale la versión más reciente de Dexcom G6 y abra la aplicación ya actualizada.