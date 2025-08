Alertan sobre un lote de dátiles provenientes de China por contener sulfitos no indicados en la etiqueta

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado de la presencia de sulfitos no declarados en el etiquetado de un lote de dátiles de la marca Eaglobe, concretamente en el producto llamado Peking Dattes (Dátil dulce). Esta información ha sido detectada por las autoridades sanitarias de Baleares y comunicada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

El problema afecta al lote 240616, con fecha de consumo preferente 31 de diciembre de 2026 presentado en envase de 400 gramos y no necesita refrigeración. AESAN recomienda que las personas con intolerancia a los sulfitos no consuman este producto, ya que podría provocarles reacciones adversas. Para el resto de la población, el consumo no supone ningún riesgo.

El producto ha sido distribuido inicialmente en las comunidades de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Canarias, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco, aunque no se descarta que haya llegado a otras zonas. Las autoridades sanitarias están trabajando para verificar y asegurar la retirada de los productos afectados de los puntos de venta.