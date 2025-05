Un andorrano compara el permiso de conducir de Andorra con el de España: “No tienen puntos”

¿Qué pasaría si no existiera el carnet por puntos? Para muchos conductores en España, la pérdida progresiva de puntos es un método habitual para penalizar infracciones de tráfico. Sin embargo, cruzando la frontera norte, las normas cambian por completo. En Andorra, el permiso de conducir funciona con una lógica muy distinta: no existe el sistema de puntos.

Así lo explica Dani Abreu, un joven andorrano que se ha hecho popular en redes sociales por compartir curiosidades sobre la vida en el Principado. En uno de sus vídeos recientes, que ya acumula miles de visualizaciones, Abreu comenta lo que más suele sorprender a quienes visitan o se mudan a Andorra: “Aquí no tenemos puntos en el carnet de conducir. Las sanciones son directas, ya sea con una multa económica o con la retirada del permiso en casos graves”.

Un sistema sin puntos: ¿más simple o menos eficaz?

A diferencia de España, donde el carnet por puntos se introdujo en 2006 como una medida educativa y preventiva, Andorra opta por un sistema más directo. Si un conductor comete una infracción, se enfrenta a una multa, pero no a la pérdida de puntos acumulados. Esta diferencia puede parecer menor, pero tiene implicaciones prácticas significativas.

En España, por ejemplo, un conductor novel empieza con 8 puntos y puede llegar a un máximo de 15 si no comete infracciones durante varios años. Las sanciones por exceso de velocidad, uso del móvil al volante o conducir bajo los efectos del alcohol pueden implicar desde la pérdida de 3 hasta 6 puntos, además de la correspondiente multa económica.

En cambio, en Andorra, no hay ningún registro de puntos asociado al permiso. La sanción es directa, sin afectar a un “saldo” como ocurre en el sistema español. “En principio, si cometes una infracción aquí, te multan y ya está. Sólo en casos extremos se te puede retirar el carnet, pero no se trata de ir acumulando puntos negativos hasta perder el derecho a conducir”, detalla Abreu.

¿Y si un andorrano comete una infracción en España?

La duda lógica surge de inmediato: ¿qué pasa si un conductor andorrano comete una infracción en España, donde sí existe el sistema de puntos?

La respuesta es clara: el carnet extranjero no acumula ni pierde puntos. Las autoridades españolas aplican la sanción correspondiente, normalmente una multa, pero no pueden detraer puntos de un permiso emitido en otro país que no tiene esa estructura.

“En España, si conduces con carnet andorrano, también te multan, pero no te pueden quitar puntos porque no tienes”, explica Abreu. Sin embargo, si la infracción es grave o reincidente, las autoridades pueden iniciar un procedimiento para suspender el derecho a conducir en territorio español, aunque el carnet siga siendo válido en Andorra.

¿Un modelo más eficaz?

La eficacia del sistema de puntos ha sido objeto de debate en múltiples países. En Francia, Italia o Alemania, el carnet por puntos también está implantado y se considera una herramienta disuasoria eficaz. No obstante, Andorra, con un parque de vehículos mucho menor y una red viaria más sencilla, ha optado por mantener un modelo tradicional basado en sanciones directas.

Para los visitantes o nuevos residentes, esta diferencia puede resultar llamativa. “Hay muchas cosas de Andorra que cambian respecto a España, pero esto del carnet sin puntos es de las que más sorprende”, comenta Dani Abreu en tono distendido.

Mientras tanto, la convivencia entre sistemas seguirá planteando dudas y comparaciones. Lo que está claro es que, tanto con puntos como sin ellos, la responsabilidad al volante no depende sólo de la normativa, sino del compromiso de cada conductor con la seguridad en la carretera.