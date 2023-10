Apoyo a la equidad económica en los centros escolares

La educación debe evolucionar, transformarse y adaptarse en función de las evidencias científicas que arrojan las investigaciones en este ámbito, con el fin de mejorar el aprendizaje de los alumnos. No obstante, esta circunstancia a menudo no es posible, puesto que los centros educativos no disponen de recursos ni de tiempo para poder implementar esas transformaciones.

En este contexto, la Fundación «la Caixa» ha puesto en marcha la convocatoria EduCaixa para apoyar a los centros escolares en este proceso de diseño y puesta en práctica de intervenciones que favorezcan la equidad educativa, y que hagan posible la mejora del aprendizaje mediante la implementación de las conclusiones de las investigaciones.

En su primera edición, han sido un total de 60 las escuelas seleccionadas, cada una de las cuales recibirá una ayuda económica de 5.000 euros para llevar a cabo estos proyectos de transformación en los propios centros, 43 de los cuales son de titularidad pública, 16 son concertados y solo uno es privado.

De hecho, el 47% de los centros seleccionados son de alta complejidad, lo cual es un ejemplo de la clara apuesta de esta iniciativa por garantizar plenamente la equidad en las escuelas.

En este sentido, durante la presentación de la convocatoria a principios de semana, la responsable de EduCaixa, Maria Espinet, indicaba frente a los docentes que liderarán los 60 proyectos seleccionados que «la falta de recursos, tanto económicos como temporales, son un impedimento para muchos centros educativos a la hora de implementar proyecto de transformación educativa», razón por la cual «desde la Fundación “la Caixa”, tras más de cinco años impulsando una educación basada en evidencias, lanzamos la convocatoria EduCaixa, unas ayudas creadas para apoyaros y acompañaros en la mejor del aprendizaje de vuestros alumnos».

Estos primeros 60 proyectos seleccionados han sido diseñados por centros de 17 comunidades autónomas, con especial representatividad de Andalucía (12), Cataluña (11), la Comunidad de Madrid (6), Murcia (5) y la Comunitat Valenciana (4). Éstos giran en torno a una de las seis temáticas que contempla la convocatoria, como son: la educación socioemocional, el comportamiento del alumnado, el trabajo con las familias, el aprendizaje de las matemáticas y la metacognición.

Como apoyo para el diseño y elaboración de estos proyectos, los centros escolares pueden recurrir a las guías docentes creadas por la Education Endowment Foundation y traducidas y contextualizadas por EduCaixa, las cuales promueven el uso de las evidencias en el ámbito educativo.

Tras esta primera convocatoria, a partir del 1 de febrero de 2024 se abrirá la inscripción para la segunda, un plazo que permanecerá abierto hasta el próximo día 15 de marzo.