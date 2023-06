Aprende de tu perro mientras duerme: ¿qué significan las posturas que tu perro adopta al dormir?

El descanso es tan importante para un perro como para un ser humano. Así como nosotros debemos estar cómodos y encontrar la postura adecuada para dormir, ellos también necesitan hacerlo. A simple vista, la postura para dormir parece un detalle menor y sin importancia, pero si cada individuo tiende a elegir una postura en particular, es porque hay muchos factores implicados que hacen que esa postura se adapte mejor a ese individuo en particular. Además, para un perro, dormir no solo significa descansar, sino que también es una actividad social.

En su estado salvaje y natural, los perros duermen juntos, pegados uno con otro. Por eso, cuando un perro duerme cómodamente al lado de otro ser vivo, significa que siente que es parte de su manada y que puede confiar plenamente en él. O sea, que cuando observamos las rutinas de sueño de nuestro perro, podemos entender cómo se relaciona con el mundo que le rodea y acercarnos un poco a su personalidad y estado de ánimo.

Un perro de la raza ''Beagle'' bostezando Pixabay

A continuación, se presentan las cinco posiciones más comunes y lo que pueden decirnos:

Superman

Esta es una de las posiciones más graciosas y simpáticas que puede adoptar un perro al dormir. Se tumban con el vientre pegado al suelo y con las extremidades estiradas. Es una postura bastante popular en cachorros porque es ideal para despejarse rápidamente y para volver a jugar o para responder de inmediato ante cualquier estímulo que llame su atención. Podemos concluir, entonces, que el perro que duerme así es activo y enérgico. También es una postura que suelen adoptar cuando hace mucho calor y el perro necesita refrescarse.

Enrollado

El perro se coloca en posición fetal, ocultando las patas debajo de la barriga y con la cola alrededor de la cara. De esta forma, el animal semantiene caliente y protegido. Es una posición común en lobos y en perros salvajes, que viven en un ambiente hostil. Aunque también es posible que la adopten porque hace frío y necesiten mantenerse calientes.

Por eso, si un perro duerme frecuentemente en esta postura, puede significar o bien que está destemplado y que le vendría bien ser arropado, o bien que desconfía de algo o alguien de su entorno. Todos los perros duermen en un momento u otro de esta forma. No es algo de lo que debamos preocuparnos si no se repite con demasiada frecuencia.

Boca arriba

Los perros que duermen de esta forma tienen absoluta confianza en que no corren ningún peligro. Por eso son capaces de mostrar sumisión y vulnerabilidad, incluso cuando están dormidos. Si un perro duerme en esta postura cuando está a tu lado, significa que confía plenamente en ti y que se siente cómodo y seguro.

De lado

Esta postura es posiblemente la más cómoda en la que se puede colocar para dormir. Eso significa que está buscando tener un sueño reparador y profundo. Los perros solo adoptan esta postura cuando tienen confianza en que pueden mostrarse vulnerables.

Panza abajo

Cuando un perro se coloca en esta posición, descansa sobre su vientre, aunque lo hace sin las extremidades extendidas hacia afuera, sino que descansa sobre ellas. Por ese motivo, esta forma de dormir no permite que sus músculos se relajen plenamente, y eso dificulta que entre en fase REM. Como norma general, podemos decir que si duerme así, se trata de un perro tímido e introvertido, que se siente más cómodo en pequeños grupos.

Una pareja de cachorros durmiendo larazon

Es importante recordar que cada perro es único y que su postura para dormir puede variar según su estado de ánimo, nivel de estrés, temperatura ambiente y otros factores. Observar su postura de sueño puede ser una herramienta útil para entender mejor a tu mascota y su personalidad, pero siempre debemos tener en cuenta otros factores y no sacar conclusiones apresuradas.