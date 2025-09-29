Ascienden a 28 las asesinadas este año por violencia machista

El Ministerio de Igualdad ha elevado a 28 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año, y a 1.323 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras confirmar el caso de Sevilla.

Según ha señalado el departamento que dirige Ana Redondo, la víctima es una mujer de 29 años, asesinada presuntamente por su expareja este domingo 28 de septiembre. Existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Asimismo, ha recordado que el 17 de septiembre la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género informó del asesinato por violencia machista de una mujer en Murcia y que esta era la víctima número 28. En este sentido, ha detallado que la de Sevilla no supone la número 29 debido a que un caso confirmado este año ha pasado a contabilizarse en las asesinadas de 2024.

En concreto, se trata de un caso de violencia de género ocurrido en Barcelona y confirmado en 2025 --fecha de hallazgo del cadáver--, que ha pasado a contabilizarse el 29 de septiembre de 2024 --fecha de desaparición--. Tras esta actualización, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 49 en 2024, 28 en 2025 y a 1.323 desde 2003, año en que se empezaron a recopilar estos datos.

Por comunidades, Andalucía cuenta este año, hasta la fecha, con el mayor número de asesinadas por violencia de género, con nueve casos. Le sigue Asturias, con tres; Canarias, Cataluña, Extremadura y Galicia, con dos; y Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra y La Rioja, con uno cada una.