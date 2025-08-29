Así fue la curiosa interacción entre el alcalde de Lima e Ibai Llanos: "Viva el Perú"

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha intervenido personalmente en el peculiar torneo mundialde desayunos organizado por el streamer Ibai Llanos a través de un video en TikTok dirigido directamente al creador de contenido vasco. El mandatario peruano aprovechó la plataforma para hacer campaña por el desayuno de su país, que actualmente compite en la fase final del concurso que enfrenta a las gastronomías de diferentes naciones mediante votación popular.

López Aliaga, en un mensaje que ya supera las tres millones de reproducciones, declaró: "Querido Ibai, te quiero aclarar, como alcalde de Lima, que el chicharrón y el tamal peruano es el mejor del mundo. Es la dupla ganadora". El video, que acumula más de 315.000 'me gusta' y nearly 9.000 comentarios, finaliza con el alcalde dando un mordisco simbólico al desayuno peruano y exclamando un sonoro "¡Viva el Perú!".

Gran participación en las votaciones

La intervención del alcalde se produce después de que Perú lograra una victoria contundente sobre México en las votaciones anteriores, obteniendo 2,5 millones de apoyos frente a 1,2 millones del país azteca, según confirmó el propio Ibai Llanos. Este resultado representa un récord de participación en el torneo virtual que enfrenta a países como España, Japón, Argentina, Chile y Honduras en una competición que ha generado un engagement masivo en las redes del streamer.