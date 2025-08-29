¿Discutes mucho con tu pareja? Una psicóloga desvela su secreto para que erradicar los malentendidos de tu relación

La psicóloga Alicia González ha revelado en redes sociales un método sencillo que aplica en su propia relación y que, asegura, le permite casi no discutir con su pareja. Su propuesta se centra en diferenciar entre lo que se escucha (percepción) y cómo se interpreta (perspectiva), ya que la mayoría de discusiones surgen de malentendidos donde cada persona filtra las palabras del otro a través de sus propias experiencias y heridas emocionales.

González ejemplifica este fenómeno con una situación cotidiana: cuando alguien llega a casa cansado y dice "no he parado en todo el día", su pareja podría interpretarlo como una crítica indirecta a su falta de contribución en las tareas domésticas, cuando en realidad era simplemente una expresión de cansancio. Este salto interpretativo es, según la psicóloga, lo que abre la puerta a la confrontación innecesaria.

La técnica de la pregunta clarificadora

El método propuesto por la especialista consiste en un ejercicio de verificación antes de reaccionar. Cuando una frase genere una fuerte activación emocional, recomienda decirle a la pareja: "Perdona, estoy entendiendo esto. ¿Es eso lo que me quieres decir?". Esta pregunta simple pero poderosa interrumpe el ciclo automático de reacción, evita asumir interpretaciones erróneas y ofrece a la otra persona la oportunidad de aclarar su verdadera intención.

La fuerza de esta técnica radica en que transforma la dinámica de la comunicación, pasando de la confrontación a la colaboración. Al preguntar en lugar de acusar, se crea un espacio de diálogo que fortalece la confianza mutua y permite gestionar las emociones antes de que deriven en reproches injustos. González subraya que este hábito no solo previene discusiones, sino que mejora significativamente el clima general de la relación al comprobar sistemáticamente si la percepción inicial estaba equivocada.