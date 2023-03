La banda de los Miami blanqueó "muchos millones" de las drogas

Un inspector jefe de la Policía declaró ayer en el juicio a la banda de los Miami que sus presuntos líderes, los hermanos Álvaro y Artemio López Tardón, blanquearon «ingentes cantidades» de dinero procedentes de la droga y sospecha que, además de los 26 millones de euros hallados en su chalé de Madrid, hay más dinero oculto.

La Audiencia Nacional reanudó ayer el juicio a 81 acusados de introducir entre 2007 y 2011 en España al menos 7,5 toneladas de cocaína y blanquear ingentes cantidades de dinero, entre otros delitos, de los que 66 han llegado a acuerdos con el fiscal para confesar los hechos a cambio de ser condenados a penas menores.

Este martes ha testificado el inspector jefe del grupo de blanqueo de capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional encargado de la investigación, que además participó en el registro del chalé que los hermanos López Tardón tenían en la avenida de Las Azaleas de Madrid.

Ha explicado que pudieron localizar este lujoso chalé gracias a la declaración que prestó en Estados Unidos Sharon C., la exnovia de Álvaro López Tardón, que vivía con él en Miami, a raíz de que decidiera denunciarle en venganza por los malos tratos que recibía de él. El inspector jefe policial ha relatado que el registro en el citado chalé fue muy laborioso y que en un principio encontraron más de un millón de euros en un garaje que parecía que correspondían a entregas recientes a Artemio López Tardón de dinero por venta de cocaína. Y ha añadido que «en un tabique que hubo que perforar» se hallaron otros cinco millones.

Contacto por skype

Como no encontraban más dinero, el responsable policial afirmó que entró en contacto por skype con Sharon C., que se encontraba en Estados Unidos. «Ella me dijo que vio cómo se hicieron esas obras, que escondieron muchos más millones y me dijo dónde teníamos que taladrar, y gracias a ello dimos con el zulo bajo el suelo en el que se ocultaban unos 20 millones más. Pero pienso que había más millones escondidos en algún lugar que se nos escapó», estimó el inspector de Policía.

También comentó que fruto de las investigaciones «se identificó a Álvaro y a Artemio López Tardón como quienes proveían de droga» a la también acusada Ana María Cameno, conocida como la Reina de la Coca, que ya cumple una pena de 16 años de cárcel que le impuso la Audiencia Nacional en otro procedimiento, por distribuir un centenar de kilos de cocaína.

Destacó que Cameno entregó unos 19 millones de euros a los hermanos López Tardón en un periodo de año y medio aproximadamente como pago por entregas de cocaína. Añadió que ello se corroboró cuando el FBI, fruto de las pesquisas en Estados Unidos, comunicó que encontró un manuscrito en poder de Álvaro López Tardón que se correspondía con anotaciones de entregas por esa cantidad.

El inspector jefe explicó al mismo tiempo que los hermanos López Tardón blanqueaban el dinero a través de un entramado societario y docenas de cuentas en múltiples entidades bancarias. Además, utilizaban múltiples técnicas de blanqueo, como el uso de empresas que emitían facturas falsas.

«Eran habituales ingresos de ingentes cantidades de dinero incomprensibles en cuentas vinculadas a los hermanos López Tardón», dijo.