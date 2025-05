¿Cada cuántos días hay que lavarse el pelo? Un dermatólogo desmiente el mito más repetido

La higiene personal es un tema con muchos puntos en común, pero también con amplio debate. La mayoría de la población tiene claras nociones básicas como que hay que ducharse todos los días, especialmente si la jornada es intensa. Pese a que siempre hay excepciones, estas "normas" básicas de limpieza se suelen seguir. Sin embargo, en otros temas no hay tanto acuerdo por mitos y costumbres que se han ido pasando de generación en generación.

La ducha suele tener dos partes muy definidas, el lavado del cuerpo y del pelo. Todo el mundo suele enjabonarse en cada ducha, pero con el pelo cambia la cosa. Algunos son partidarios de hacerlo diariamente, otros un día sí y otro no y un tercer grupo ciertos días a la semana, no de forma tan continua por crees que "lavarse el pelo todos los días es malo". Un dermatólogo ofrece la respuesta definitiva sobre este tema en un vídeo en TikTok. Él es Álex Docampo y suma más de 178.500 seguidores en dicha red social.

¿Es malo lavarse el pelo todos los días?

El especialista responde tras escuchar el debate en el podcast 'Sastre y Maldonado', en el que uno explica que se lava el pelo todos los días para desesperación del otro: "No, no, no, ¿estás loco? ¿has perdido la cabeza por completo", responde. Tras poner ese fragmento en su cuenta, el dermatólogo lanza la pregunta: "¿Cada cuántos días hay que lavarse el pelo?". Primero comparte el pensamiento extendido en gran parte de la sociedad: "Muchas personas piensan que lavarse mucho el pelo porque lo dañas o que, paradójicamente, al lavarlo más se produce más sebo y el pelo se ensucia más".

Ante ese pensamiento, Álex responde de forma contundente: "Esto es totalmente falso". Explica la realidad: "No hay un número específico de días en los que te tengas que lavar el pelo". Tras ello, explica lo que se debe hacer realmente: "Se recomienda que aquellas personas con el pelo más graso lo laven con más frecuencia". Por tanto, no todo el mundo tiene las mismas necesidades y no tiene que lavarse el cabello de forma idéntica.

Estas veces hay que lavarse el pelo a la semana

"De hecho, no lavarlo hace que el sebo se deposite sobre el cuero cabelludo, lo irrite y aparezca esa dermatitis seborreica o descamación", explica para aquellos que creen que es mejor lavarlo cada mucho, dejando una opinión opuesta. Tras ello, concluye el vídeo con el número de lavados que considera ideal: "El número de lavados de pelo a la semana depende de tu tipo de piel, pero, en general, tres, cuatro o cinco veces a la semana es más que recomendable".

¿Cómo lavar el pelo seco o dañado?

Leire Barrutia, dermatóloga en Bilbao y especialista en acné, rosácea, melasma, tratamiento de las arrugas, de la flacidez y de las manchas faciales, explica los pasos a seguir en un vídeo en YouTube. Se deben seguir tres pasos clave: