Una cocinera revela que uno de los platos italianos más hechos en España no existe allí: “No los verás en ningún menú”

La pasta y la pizza son dos de las comidas italianas por excelencia. Sus recetas son únicas e imitadas en casi todo el mundo. Existen multitud de restaurantes que dicen ser italianos, pero la diferencia se aprecia fácilmente entre los que lo dicen y los que realmente lo son, especialmente para los propios italianos o las personas que han visitado Italia y han probado sus platos. Además, tienen una gran característica a favor, son simples y fáciles de cocinar.

La pasta se puede cocer en pocos minutos y permite salir de un apuro cuando se tiene poco tiempo. Cada familia la hace de una manera, según su gusto y los ingredientes que tenga en ese momento en casa. Sin embargo, Roberta, una viral chef italiana con casi 650.000 seguidores en TikTok, ha sorprendido con una reflexión sobre uno de los platos de pasta que más se cocina en España. En uno de su últimos vídeos afirma que uno de ellos realmente no existe.

Este es la receta de pasta que no existe en Italia

"Los espaguetis a la boloñesa no existen en Italia", sorprendía Roberta nada más comenzar su vídeo. Pese a que existen otras recetas tan internacionales o más como puede ser la carbonara, los espaguetis a la boloñesa son muy replicados por su simpleza y facilidad a la vez que sabor. "Es uno de los mitos culinarios más grandes del mundo, pero en Italia no los encontrarás en ningún menú tradicional", recalca la experimentada cocinera.

Espaguetis a la boloñesa Pexels

¿Qué ocurre con la sala boloñesa?

La salsa boloñesa existe, no es un invento de los españoles, pero Roberta explica su verdadero origen: "En Bolonia, la cuna de la auténtica salsa boloñesa, se sirve con la tagliatelle", revela. Posteriormente, explica en qué consiste: "Es una pasta larga, pero más ancha y rugosa". También añade lo que la diferencia de los espaguetis: "Es perfecta para atrapar cada pedazo de la salsa".

Vuelve a incidir en que no se debe utilizar con este tipo de pasta: "La combinación de la salsa no se creó pensando en los espaguetis". Explica cuál es el problema de mezclar los espaguetis con la salsa boloñesa: "Son demasiado lisos y finos y no pueden sostener ni el peso ni el sabor de la salsa". Concluye con una recomendación: "La próxima vez que quieras comer el verdadero ragú, busca la tagliatelle o incluso pappardelle".

Un español explota en los comentarios

Los italianos diferencian a la perfección cada tipo de pasta, pero en España no es así. Un español hizo pública una opinión que puede representar a más de una persona: "Todas las pastas son iguales con diferentes formas así que, si sirve para tagliatelle, sirve para macarrón, tallarines o espaguetis... Los italianos se creen ombligo del mundo culinario", responde indignado.

Esto sucede en todas las comidas y bebidas, las personas que las conocen a fondo notan cualquier leve diferencia, inapreciable para el consumidor general.