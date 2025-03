El colmo de los yihadistas: Las mujeres no pueden hablar con tono suave y coqueto con extraños

El colmo de los yihadistas y una demostración de que su fanatismo no tiene límites. Estre crimen y crimen, todavía las da tiempo a teorizar cómo debe ser el habla de las mujeres con respecto a los hombres y, desde luego, ha de estar alejado totalmente de la suavidead o la coquetería.

“Lo que está prohibido para una mujer es suavizar su habla; lo que se requiere de ella es hablar de una manera decente y apropiada. No debe suavizar, endulzar o hacer que su tono sea demasiado delicado cuando se dirija a los hombres. Su discurso no debe ser coqueto, o exagerado. Es permisible que una mujer hable con un hombre que no sea mahram (no emparentado) cuando haya una necesidad o en asuntos permisibles y bien conocidos. Esto incluye situaciones como comprar, vender o preguntar a un erudito o juez sobre un asunto religioso. Del mismo modo, los eruditos o jueces pueden dirigirse a ella para hacerle preguntas o dictaminar, como se evidencia tanto en el Corán como en la Sunnah. Con estas pautas, el habla de una mujer es permisible con un hombre que no es mahram”.

Aseguran que el criterio decisivo para lo que está prohibido con respecto al habla o la voz de una mujer se encuentra en el versículo de Allah: "Oh esposas del Profeta, no sois como las demás mujeres, si cumplís con vuestro deber (para con Allah). Entonces no seas blanda en el hablar, no sea que aquel en cuyo corazón está enfermo se conmueva de concupiscencia, sino habla de manera honorable", según se explica en las redes del Estado Islámico (Daesh, Isis).