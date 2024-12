Cómo no sentir estrés esta Navidad según la psiquiatra Marian Rojas: "La felicidad está en cómo decides vivir cada momento "

"La Navidad puede ser el momento perfecto para preguntarte: ¿qué necesito yo? ¿qué quiero compartir con los demás?" explica la especialista. En realidad esta fechas van más allá de la concepción que tenemos en nuestra mente sobre esa coraza revestida con una ambientación invernal y los Reyes Magos encabezando la celebración. La Navidad se concibe como un sentimiento que se propaga entre nuestros cercanos con el fin de reunirnos, de acercarnos. Es necesario conocer de primera mano los entresijos de la fiesta para concebir su razón de ser.

En nuestro imaginario popular, siempre que se acerca esta época del año la felicidad se expande por nuestras calle iluminándolas con su impetuosa actitud. No obstante, en algunas personas, la aparición de estas fechas en el horizonte del calendario supone una montaña de problemas que se aproxima sobre sí mismos, como si no pudieras escapar de ellos. Para todos los que vemos la sonrisa de este acontecimiento, esta realidad nos pilla muy lejos, por eso es vital empatizar con el prójimo pues nunca sabes realmente la situación sentimental que sobrepasa.

En esta ocasión, Marian Rojas Estapé en su podcast, que recibe el nombre de Mentes Ganadoras, ha explicado las claves para sobrellevar de la mejor manera estas fiestas analizando su naturaleza y llegando al centro de la cuestión de por qué no somos capaces de disfrutarlas. La familia es un concepto que en nuestra sociedad cobra una importancia vital y el hecho de que su importancia tenga tal magnitud conlleva a desencantos con esta celebración. "La felicidad no está en el decorado ni en el regalo más caro sino en cómo deseas vivir cada momento" indica la médica.

El estrés: un compañero no invitado en estas fiestas

No es tan importante organizar estas comidas con tus cercanos como estructurarlas en tu cabeza en base a lo que uno necesita, tal y como explica Rojas: "Permítete vivirla sin las cadenas de las expectativas". Y es que muchas veces nos llenamos la agenda de cosas que no queremos cumplir con tal de contentar a la masa social. A veces la base de unas buenas Navidades reside en no saturarla en demasía. Para ello, la doctora recomienda dedicarse un tiempo al día a uno mismo. Salir a caminar, escuchar música que te relaje o sentarse unos minutos en silencio, estos espacio son actos de amor propio para llegar a alcanzar ese bien tan preciado como es la paz interior.

Las emociones tienen a amplificarse, por lo que, la alegría se intensifica igual de rápido que la tensión y en alguna situaciones incómodas que se producen durante estas fechas. Por eso, si nos encontramos en medio de conflictos familiares, la terapeuta nos recomienda sanarlos con el tiempo que estos requieran y sin precipitarnos, porque el efecto puede ser considerablemente más negativo. "La clave no está en esperar vínculos ideales sino en aprender a navegar las imperfecciones con amor y paciencia" explica Marian.

Evitar la frustración y el sentimiento de fracaso

Si hay algo en lo que incide la profesional es en saber medir el tiempo que necesita cada cosa por la vía de la comprensión con nuestros semejantes: "Este año dale espacio al perdón, a la gratitud y a la reconciliación pero sin prisas ni presiones". Por lo que, si se lleva a cabo este ejercicio, la felicidad aflorará con el pasar de los días y tal vez se pueda llegar a revertir esta concepción negativa que existe en la Navidad, porque, ante todo esta época subsiste por la esperanza y la ilusión de volver a sentir, a soñar y a compartir.