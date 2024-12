Marian Rojas te explica cómo mantener una relación sana con tu pareja: "Perdonar es un acto de amor"

El amor no es una ciencia y como tal no puede ser medido en base a unos parámetros. Sin embargo, a través de la psicología podemos discernir cuáles son las claves para que nuestras relaciones interpersonales perduren en el tiempo. Tal es el caso que muchas de las parejas que llevan cierto tiempo acuden a los profesionales para evitar retener los aspectos negativos que debilitan paulatinamente el vínculo amoroso con el prójimo para que, de esta manera, las heridas se puedan curar incluso antes de su aparición. Por tanto es importante ser conscientes de que este tipo de acontecimientos son más frecuentes de lo que imaginamos y no por ello se acaba el mundo.

En muchas ocasiones, el ciclo vital nos coloca en tesituras algo complicadas de sobrepasar como los problemas de pareja. En realidad la naturaleza de algunas de estas problemáticas residen en nimiedades que no tienen mayor trascendencia que la que uno le concede. No obstante, tal vez estos sean los baches más importantes de rebasar, porque, al mismo tiempo, son los más frecuentes. Un simple enfado mañanero, la desgana de la rutina, un día malo en el trabajo, etc. Siempre y cuando estos obstáculos sean superados en pareja, afrontar nuevas disyuntivas de mayor magnitud será más fácil.

Sin embargo, la belleza del amor también reside en su complejidad y es por eso que nadie quiere igual, no hay dos amores idénticos. En este caso, la medica Marian Rojas Estapé ha desvelado en el podcast, 'Mente Brillante, sus pareceres acerca de mantener una pareja desde la empatía y el conocimiento de dicha persona mediante ella. "Lo primero de todo es saber si nos encontramos en una relación fácil o complicada" explica la terapeuta para simbolizar los cuidados que necesita cada tipo de pareja. En algunos ejemplos, la confrontación no se produce de forma continuada y en otros es más frecuente.

Marian Rojas explica la importancia de hacer frente a las crisis

Es tan importante conocer a tu pareja como la montaña rusa de emociones que supone el amor, puesto que este es caprichoso y en algunas ocasiones la verdad sale a la luz y a veces su crudeza nos rompe: "Lo normal es que haya altibajos, momentos más complicados de distanciamiento donde salen nuestras heridas". En muchas ocasiones es muy difícil separarte de tu persona para conocer a tu pareja en momentos de tensión pero es la únicas solución para seguir adelante. "Igual que queremos que nos perdonen necesitamos perdonar, porque perdonar es un acto de amor" aclara Marian Rojas.

Es por eso pertinente centrar el foco en la comunicación. Saber como expresar lo que uno quiere decir sin herir sensibilidades en algunos casos es crucial para la supervivencia de un vínculo personal. A pesar de todo es imposible no fallar a la verdad, puesto que, si una mentira se sostiene en el tiempo, en un futuro no muy lejano terminará saliendo a la luz y creando un problema mayor.

Curar las heridas del pasado para entender el futuro

También es necesario perdonar los comportamientos ocasionados por la otra parte que encuentran su origen en traumas del pasado. Esto supone un pacto de fe con el prójimo para ponernos en su posición y juntos cerrar esa herida que tantos años lleva abierta. "A veces convivimos con personas que tienen Alexitimia", es decir, que esta clase de aprietos proliferan en su interior sin la capacidad de ser exteriorizado. Por lo que hay que ser conscientes de con quién tratamos y de cómo y, sobre todo, cuándo podemos encontrar una solución porque el tiempo también sana.

"Mis padres nunca me dijeron te quiero pero yo se que me querían" esclarece la terapeuta haciendo referencia a una situación que sucede con ciertas frecuencia. Es por eso que los alextímicos sienten pero no saben comunicarlo de la misma manera que el resto. Y es a través de detalles, mensajes y muestras de afecto como la relación evoluciona y comprendemos mejor a aquella persona con la que vamos a pasar el resto de nuestra vida. De hecho en algunas situaciones sobran las palabras y simplemente con el gesto facial sabemos lo que están pidiendo este tipo de personas. Es necesario conocer para saber querer.