¿Cómo se utiliza la IA en las universidades españolas? La Fundación CYD analiza su uso

La Fundación CYD ha publicado Uso y percepción de la IA en el entorno universitario, un análisis que muestra cómo los estudiantes y las universidades españolas emplean las herramientas de inteligencia artificial generativa, así como su valoración e inquietudes acerca de éstas. El estudio recoge datos de dos encuestas: la primera dirigida a las universidades españolas, a la que respondieron 20 de ellas, y que permite observar una serie de tendencias, y la segunda realizada a 800 estudiantes de grado de universidades españolas.

Uso más extensivo entre los estudiantes que entre los profesionales universitarios

El 89% de los estudiantes universitarios españoles de grado emplea alguna herramienta de IA generativa, especialmente las que resuelven consultas y generan conversaciones; el 44% las usa varias veces a la semana y un 35% de forma diaria. Resolver dudas o problemas específicos (66%), investigar, analizar datos o recopilar información (48%) y redactar trabajos (45%) son los principales usos para el alumnado. Además, la gran mayoría de universidades participantes en el análisis ha detectado que los estudiantes han incluido respuestas generadas por IA en sus exámenes.

Principales usos de la IA Fundación CYD

Prácticamente todas las universidades que han participado activamente en la encuesta emplean herramientas de IA para la docencia: la mayoría las usa para generar contenido y facilitar la investigación, y, de forma limitada, para tutorías personalizadas con los alumnos. Menos de la mitad de las universidades ha cambiado su enfoque en la evaluación. Según concluye Ángela Mediavilla, responsable del gabinete técnico de la Fundación CYD, el uso entre las universidades parece ser menor que el que hacen sus estudiantes: “La IA generativa está mucho más extendida entre los estudiantes, que la emplean para resolver dudas y buscar información, que entre las propias universidades, que la incorporan en la generación de contenidos y la investigación, aunque con amplio margen para su integración en otros ámbitos”.

Formación en IA: las universidades priorizan formar al PDI frente al alumnado

El 40% de los estudiantes afirma que su universidad no promueve el uso de la IA (un 12% cree que no solo no lo promueve, sino que lo restringe), un 38% cree que lo fomenta de forma limitada y solo un 23% cree que su universidad fomenta activamente el uso de estas herramientas. Solo el 34% de los estudiantes encuestados indica que ha recibido formación específica por parte de su universidad para aprender a usar las herramientas de IA, y un 49% manifiesta que no ha recibido formación pero que le gustaría recibirla.

¿Se promueve el uso de la IA? Fundación CYD

En contraste, la gran mayoría de las universidades analizadas en la encuesta afirman que ha formado en IA a sus profesores y cuerpo docente. Los temas más abordados son el impacto de esta tecnología en la educación superior, su uso en evaluaciones y generación de contenido, y los aspectos éticos y morales. En palabras de Ángela Mediavilla: “Las universidades parecen haber priorizado ofrecer formación al PDI frente a sus estudiantes, a pesar de la percepción general de que la IA es esencial para el futuro laboral de los egresados. El alumnado considera que la universidad no promociona el uso de estas herramientas y las universidades creen que no se está aprovechando todo su potencial”.

Percepción sobre su impacto en el rendimiento e inquietudes sobre su uso

Tanto los estudiantes como las universidades creen que la IA es una oportunidad de mejora: el 63% de los estudiantes opina que puede optimizar su rendimiento académico y las universidades consideran que puede ayudar a personalizar la docencia y reforzar el aprendizaje.

Respecto a las consecuencias que el uso de la IA puede suponer, al 74% de los estudiantes le preocupa el impacto ético y al 79% los aspectos vinculados a la seguridad o privacidad. Por su parte, las inquietudes entre las universidades se centran en los posibles plagios, la dificultad de detectar el uso de la IA entre el alumnado y que ésta pueda fomentar un aprendizaje sesgado y reducir el esfuerzo de los alumnos.

Mayor colaboración entre la universidad y las empresas tecnológicas

El análisis realizado a las universidades muestra además que solo la mitad de las universidades consultadas ha colaborado con empresas tecnológicas y que hay un gran consenso sobre la necesidad de una mayor colaboración para la implementación de IA. En consecuencia, parece necesario promover una mayor colaboración entre las universidades y las empresas tecnológicas para aprovechar plenamente su potencial.

Metodología del análisis

La publicación Uso y percepción de la IA en el entorno universitario muestra los resultados de dos encuestas. La primera, realizada entre abril y junio de 2024, fue dirigida a 80 universidades españolas (50 públicas y 30 privadas). Se obtuvieron respuestas de 20 universidades (12 públicas y 8 privadas), lo que representa al 24% y al 27% de centros públicos y privados, y lo que permite observar una serie de tendencias entre las universidades de nuestro país.

La segunda encuesta fue realizada en febrero de 2025, y recoge la opinión de una muestra de 800 estudiantes universitarios de grado de universidades españolas. De ellos, el 88% procede de universidades públicas y el 12% de universidades privadas; tienen una edad comprendida entre los 18 y los 33 años; un 51% son mujeres y el 49% son hombres; y representan los diferentes territorios del país.