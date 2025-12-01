Confinado durante 4 horas un barrio de Arriondas por una fuga de anhídrido acético de un camión cisterna

El Gobierno asturiano ha desactivado el Plan Especial de Protección del Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril (Plamerpa) después de la fuga de anhídrido acético, un producto corrosivo, de un camión cisterna en Arriondas, incidente que ayer obligó al confinamiento preventivo de los vecinos del barrio de Castañera.

Según informó este lunes el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), el plan quedó desactivado pasada la medianoche, momento en el que también se levantó el confinamiento.

La fuga fue detectada poco antes de las 19:00 horas del domingo, lo que llevó al Principado a activar el plan especial y a movilizar a una empresa especializada en la retirada de contaminantes para la limpieza y colocación de material absorbente.

Mientras se desarrollaban estas labores, los vecinos tuvieron que permanecer en sus viviendas con puertas y ventanas cerradas, dentro de un perímetro de seguridad de 400 metros.

El confinamiento decretado en el barrio de Castañera finalizó de madrugada, al constatarse que el vertido estaba controlado y ya no existía riesgo para la población.