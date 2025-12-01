Lotería de Navidad: qué hacer si tu décimo se pierde o se estropea

Con la llegada de diciembre y a tres semanas del Sorteo Extraordinario de la Lotería de la Navidad (22 de diciembre), la mayoría de los españoles ya ha comprado algún décimo o participación. Este sorteo sigue siendo el más importante del año, y según una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el gasto medio alcanzará 73 euros de media, 9 euros más que en 2024. La organización recuerda la importancia de extremar las precauciones para garantizar el cobro en caso de resultar agraciado.

1. Fotografiar o fotocopiar el décimo

Tanto si el décimo se compra en persona como por internet, conviene guardar una foto o fotocopia del anverso y reverso. Esta simple medida puede ser decisiva si el boleto se pierde, se deteriora o es robado.

2. Si se comparte, dejar constancia por escrito

El décimo es un documento al portador, por lo que lo cobra quien lo tiene. En caso de compartirlo, el depositario debe entregar una copia firmada a cada participante con nombres, DNI y cantidades. También es válido enviar este acuerdo por correo electrónico o WhatsApp, siempre que el pago se realice antes del sorteo.

3. Comprar por internet solo en lugares oficiales

Si la adquisición es online, debe hacerse exclusivamente en una administración autorizada o en la web de Loterías y Apuestas del Estado. El comprador recibirá un justificante electrónico con plena validez legal, mientras los décimos originales quedarán custodiados en la administración.

4. Denunciar de inmediato si el décimo se pierde o es robado

Si el boleto desaparece o es sustraído, hay que denunciarlo cuanto antes ante la Policía Nacional o la Guardia Civil, aportando número, serie, fracción y cualquier prueba (fotos, copias…). Asimismo, debe comunicarse a Loterías y Apuestas del Estado. Con la denuncia, el pago del premio queda bloqueado hasta que un juez determine quién es el titular legítimo.

5. Cómo y dónde cobrar los premios

Los premios inferiores a 2.000 euros se pueden cobrar en cualquier punto de venta. Si el décimo se compró online, el importe se ingresa automáticamente en la cuenta asociada. Para premios superiores, el cobro se realiza en bancos colaboradores, sin comisiones ni contraprestaciones. El derecho a cobrar caduca a los tres meses del sorteo.

6. Premios compartidos: identificación obligatoria

Si el décimo es compartido, cada participante debe identificarse en el banco con su porcentaje. El importe completo, ya con la retención correspondiente, se abona en la cuenta del titular, que luego debe repartirlo según lo pactado. Evite hacerlo sin identificar a los demás, pues podría considerarse donación y generar impuestos adicionales. Hacienda retiene el 20% sobre la parte que exceda los 40.000 euros por décimo, no por persona. El premio no tributa en el IRPF, aunque sí los rendimientos posteriores.

7. Qué hacer si el décimo está deteriorado

Un boleto dañado debe presentarse en Loterías y Apuestas del Estado. Si el deterioro es importante, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre determinará su validez. En caso de duda, los tribunales valoran pruebas como los fragmentos del décimo, la ausencia de reclamaciones o el testimonio del vendedor.