Crecen las condenas por delitos sexuales en 2024

Las condenas por delitos sexuales crecieron en 2024 tanto en el caso de las impuestas a adultos -3.936-, que aumentaron un 37,3 por ciento con respecto al año anterior, como las aplicadas a menores -550-, que subieron un 29,7 por ciento.

Este crecimiento retoma la tendencia alcista interrumpida en 2023, cuando se experimentó un descenso en las condenas sexuales que desde 2017 analiza el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los datos publicados este jueves por el INE muestran que en 2024 hubo en España 306.807 mayores de 18 años condenados por sentencia firme, lo que supuso un 9,4 por ciento más que en 2023 y 13.491 menores (de 14 a 17 años), un 36 % más. Ocho de cada diez menores sentenciados eran españoles.

En el caso de la violencia sexual, los 3.936 adultos condenados cometieron 5.230 delitos en 2024 y/o años anteriores, de los que 1.151 fueron considerados abuso y agresión a menores de 16 años. Los 550 menores sentenciados lo fueron por un total de 825 delitos sexuales, de los que 383 fueron abuso y agresión a menores de 16, y otras 119 agresiones, de las que nueve se consideraron violación.