Crimen de la autopista de Llucmajor: "El culpable tiene siete letras y es el alcohol"

"El culpable tiene siete letras y es el alcohol", ha afirmado uno de los dos acusados de la muerte de un joven alemán, atropellado en la Ma-19 el 8 de octubre de 2022, tras supuestamente haber sido arrojado desde una furgoneta en marcha. El juicio con jurado popular ha seguido este miércoles en la Audiencia Provincial con la declaración de los dos hombres acusados de causar la muerte del turista. Ambos se enfrentan a 25 años de prisión por asesinato.

Durante su declaración, que fue realizada en último lugar y respondiendo únicamente a sus abogadas, han mantenido que el joven se arrojó voluntariamente del vehículo mientras circulaban por la autopista de Llucmajor. Los dos hombres han segurado que recogieron a la víctima en el Arenal, tras ver que un taxista se negaba a recogerlo. A pesar de las dificultades del idiomas, ya que el joven no hablaba español y ellos no hablaban alemán, entendieron que el turista se dirigía a Palma. Apenas unos minutos después, ya en la incorporación a la autopista, según su versión, el joven comenzó a ponerse nervioso y, de repente, se arrojó del vehículo en marcha.

El conductor recordó que su acompañante le dijo: "Se ha tirado, se ha tirado". Afirmó que, tras el incidente, vio al joven tratando de levantarse y pensó que "se iba a poner de pie", por lo que continuó conduciendo tranquilo. "Juro que vi que se estaba incorporando", añadió, aunque en una declaración anterior había afirmado que el joven se había puesto de pie tras el accidente. En ese momento, el conductor justificó su afirmación diciendo que "estaba pendiente de la carretera".

Por su parte, el otro acusado relató que, al principio, logró desde el asiento del copiloto cerrar la puerta corredera lateral que el joven había tratado de abrir y le puso el cinturón. Sin embargo, segundos después, no pudo evitar que el joven abriera de nuevo la puerta y se arrojara a la calzada. "No pude evitar que se tirara. No tengo nada que reprocharme", afirmó, subrayando que el incidente fue consecuencia del consumo de alcohol. "No soy nadie para quitarle la vida a una persona", agregó.

Ambos procesados coincidieron en que el vehículo iba a baja velocidad circulando todavía por el carril de aceleración. Al final de sus declaraciones, los dos hombres expresaron su pesar por lo sucedido y trasladaron sus condolencias a la familia de la víctima, que se encontraba en la sala, asegurando que "no le pusieron la mano encima" al joven.