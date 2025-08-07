Lidl lanza el producto estrella para la vuelta al cole: cuesta menos de 6 euros

Acercándose el final del verano, las familias comienzan a prepararse para uno de los momentos más importantes del año, la vuelta al cole.

Comprar el material escolar necesario puede suponer un gran desembolso, especialmente cuando se tienen varios hijos en edad escolar. Por eso, encontrar productos de calidad a precios asequibles se convierte en una prioridad para muchas familias.

Lidl se consolida como una de las opciones favoritas para equipar a los más pequeños sin que el bolsillo se resienta.

Cada año, la cadena de supermercados lanza una completa gama de productos escolares que combina funcionalidad, diseño y precios competitivos. Desde mochilas y cuadernos hasta estuches repletos de material, Lidl ofrece soluciones prácticas pensadas para estudiantes de todas las edades.

El estuche perfecto con todo lo que necesitan, por solo 5,99 euros

Este año, el producto estrella de la campaña escolar de Lidl es sin duda el estuche completo HERLITZ que esta a la venta porsolo 5,99 euros, disponiblesolo en tiendas Lidl.

Se trata de un estuche confeccionado en poliéster, con dos compartimentos y dos solapas que permiten mantener todos los útiles perfectamente organizados y accesibles.

Su diseño práctico y compacto lo convierte en un aliado ideal para el día a día escolar.

Todo lo que contiene el estuche

Este estuche es un completo kit escolar que incluye todo lo necesario para empezar el curso con buen pie:

15 rotuladores de colores vivos

6 lápices de colores

2 lápices de grafito

2 clips

1 sacapuntas

1 goma de borrar

1 regla de 16 cm

1 cartabón

1 horario escolar

1 tarjeta identificativa para el nombre y la dirección

Estuche Lidl Web Lidl

Todo en un solo set, conveniente para evitar compras adicionales y asegurarse de que los niños llevan todo lo imprescindible a clase desde el primer día.

Diseños para todos los gustos

El estuche HERLITZ está disponible encuatro modelos diferentes, con diseños coloridos y temáticas que encantarán tanto a niños como niñas. Desde motivos deportivos hasta personajes animados y estilos más neutros, hay una opción para cada personalidad.

Una apuesta segura para las familias

Con una excelente relación calidad-precio, este estuche de Lidl es una opción muy recomendable para quienes buscan eficiencia y ahorro en la vuelta al cole.

Aparte de su funcionalidad, su diseño resistente garantiza una buena durabilidad a lo largo del curso escolar.

Como cada año, las unidades son limitadas y, con un precio tan competitivo, es probable que se agoten rápidamente. Por eso, si quieres asegurarte este producto estrella por menos de 6 euros, corre antes de que vuelen.