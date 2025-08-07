La polémica tiktoker que se graba "corriendo por barrios chungos" ya tiene réplica: "Solo digo que es uno de los barrios más pijos de Madrid"

Mariona Pujol Merino, una influencer barcelonesa ha generado un gran revuelo tras publicar un vídeo que muchos consideran clasista y ofensivo.

Con más de 300.000 seguidores en sus redes, Mariona suele compartir vídeos practicando deportes como snowboard, buceo, ciclismo o fútbol. Sin embargo, fue un clip relacionado con el running el que desató una tormenta de críticas. La joven se propuso un “reto” junto a una amiga: correr siete kilómetros por lo que ellas mismas denominaban "el barrio más chungo de Barcelona".

El lugar elegido fue el barrio de La Florida, en L’Hospitalet de Llobregat. Desde el inicio del vídeo, las protagonistas enfatizaban el carácter supuestamente “peligroso” del entorno. Mariona llega a comentar que notaba que "todo el mundo las miraba" y que durante el primer tramo del recorrido “solo olía a kebab”. También mencionan que nadie más parecía estar corriendo por las calles y que recibieron piropos, como un "guapas", aunque ese momento no quedó registrado en el audio.

Lejos de causar admiración, el vídeo fue criticado por miles de usuarios. En TikTok acumula más de tres mil comentarios, muchos de ellos denunciando la visión estigmatizadora de los barrios obreros que transmite el vídeo. “Convertís un barrio popular en una especie de parque temático del miedo”, apuntaba una usuaria. Otro mensaje con ironía decía: “Las cayetanas dándolo todo”. También hubo quien intentó corregirlas: “Os miran porque estáis corriendo por una zona donde nadie corre, porque los circuitos están detrás del Pont d’Esplugues, por la Bicivia”.

Las reacciones han sido tan intensas que, al parecer, el vídeo original ya no está disponible en su perfil, lo que sugiere que la creadora lo eliminó tras el aluvión de comentarios negativos. A pesar de ello, el daño ya estaba hecho y muchas personas siguen compartiendo capturas y fragmentos.

La polémica incluso ha cruzado de ciudad. Una usuaria de Madrid replicó el formato con ironía, grabándose en uno de los barrios más acomodados de la capital mientras lo presentaba también como “chungo”. El mensaje era claro: ridiculizar la percepción distorsionada de Mariona sobre ciertos barrios, basada en prejuicios clasistas más que en realidades objetivas.

Por ahora, no está claro si la influencer retomará este controvertido reto o si dejará atrás la idea por completo. Lo que sí ha demostrado el episodio es que no todo vale en la búsqueda de contenido viral, y que los estereotipos siguen generando un fuerte rechazo cuando se hacen públicos sin filtros ni contexto.