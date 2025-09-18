Un niño regresa de la playa con molestias… y un médico le extrae un cangrejo vivo del oído

Un sorprendente incidente médico ha conmocionado las redes sociales: Pedro, un niño mexicano, fue atendido en un centro de salud local tras experimentar molestias y movimientos inusuales en su oído luego de una visita a la playa. Lo que parecía una simple irritación se convirtió en una escena insólita cuando los médicos extrajeron un cangrejo vivo del canal auditivo del menor.

La intervención fue documentada por su madre, la influencer Kitzia Mitre, conocida por su canal Travelling with Kitzia Mitre, quien compartió el procedimiento en redes sociales. El video muestra al niño consciente y visiblemente angustiado, preguntando con temor si quedaría ciego, mientras los facultativos realizaban una extracción minuciosa del crustáceo.

El cangrejo, completamente vivo, fue retirado con éxito y se observa moviéndose sobre la camilla tras el procedimiento, lo que añadió un elemento de asombro al ya impactante evento. Mitre acompañó la publicación con un tono humorístico, asegurando que “ningún cangrejo resultó herido”, lo que contribuyó a la rápida difusión del contenido.

Aunque extraordinario, este tipo de casos no es completamente único. Existen registros previos de animales encontrados en conductos auditivos en distintos países: una cucaracha en Australia, un ciempiés en Arkansas y geckos en China, lo que demuestra que, aunque infrecuentes, estos sucesos pueden ocurrir.

La experiencia de Pedro trasciende lo anecdótico, convirtiéndose en un testimonio impactante sobre los imprevistos que pueden surgir durante actividades aparentemente cotidianas como visitar una playa. El video no solo captura un momento médico extraordinario, sino también la vulnerabilidad y resiliencia infantil frente a situaciones inesperadas.

Las redes sociales amplificaron rápidamente esta historia, generando miles de comentarios de asombro, empatía y relatos personales similares. La difusión masiva confirma el interés público por historias que combinan lo sorprendente, lo médico y lo casi inverosímil.