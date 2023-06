No se deje engañar: ¿cómo le van a reclamar dinero para ingresarle unos beneficios que ha obtenido?

No se deje engañar. Y antes de ingresar una cantidad de dinero, hágase la pregunta: ¿cómo voy a tener que entregar más dinero a unos individuos que me van a ingresar unos beneficios que he obtenido? El timo funciona, como lo demuestran las investigaciones de la Guardia Civil de La Coruña. El Equipo @Milladoiro de esa comandancia ha desarticulado un grupo criminal especializado en estafas por internet e investiga a un vecino de Jerez de la Frontera, otro de Valencia y un tercero de Segovia.

Las pesquisas comenzaron tras la denuncia interpuesta por un vecino de Frades. Comunicaba que una trabajadora de una supuesta empresa de inversión se había puesto en contacto con él para ofrecerle la posibilidad de invertir en criptomonedas, con una alta rentabilidad.

Ante esta oportunidad, el perjudicado transfirió una pequeña cantidad de dinero para comprobar que las cifras de rentabilidad eran ciertas. Tras conocer los supuestos beneficios obtenidos, la víctima realizó otras cuatro transferencias por un importe total de 44.355€.

Solicitó entonces el ingreso de los beneficios en su cuenta bancaria; desde la supuesta empresa le pusieron disculpas y excusas para no realizar el abono. Transcurrido algún tiempo, se volvieron a poner en contacto con él y le indicaron que, para la recuperación de las ganancias, que ascendían a 172.000 euros, debía efectuar un ingreso de 10.000 euros para la liquidación de impuestos; la víctima picó y realizó la transferencia solicitada. Transcurrido el tiempo sin recibir el ingreso, intentó ponerse en contacto con la supuesta empresa, no lo logró, momento en el que se dio cuenta de que había sido víctima de una estafa.

La Guardia Civil, como fruto del trabajo de campo realizado, logró, tras el análisis de la información recabada, la identificación plena de los tres supuestos autores de los hechos; un vecino de Valencia, otro de Segovia y un tercero de Jerez de la Frontera. Se les investiga como presuntos autores de un delito de estafa y pertenencia a grupo criminal