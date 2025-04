La diplomacia vaticana entra en juego para el funeral del Pontífice

El Papa Francisco quiso que el funeral con el que será despedido hoy en la Plaza de San Pedro se pareciera más al de los obispos. Por eso estableció que en los ritos se usen formas sencillas para referirse al Pontífice, que es también Obispo de Roma, y simplificó el ceremonial, que será más sobrio que en el pasado. Lo que no pudo reformar es el «protocolo» que se aplicará para organizar la presencia de las 130 delegaciones internacionales, 50 jefes de Estado y 10 soberanos restantes que acudirán a Roma para las exequias.

Un delicado trabajo diplomático en el que el Vaticano trabaja contra reloj desde hace días y que se basará en los manuales protocolares bien probados y experimentados, por ejemplo, en el último gran funeral de un Papa, el de Juan Pablo II, que se celebró en el Vaticano hace 20 años. El rígido protocolo seguirá el orden alfabético francés a la hora de asignar los puestos para evitar situaciones incómodas.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, confirmó la presencia de 130 delegaciones, pero no descartó que el número aumentara durante la jornada. «Aún es pronto para definir los asientos de muchos de los invitados, pues no están cerradas las delegaciones oficiales», explicó. Sólo el día anterior se confirmó la asistencia a las exequias del expresidente de EE UU, Joe Biden. A pesar de su nefasta relación con el actual inquilino de la Casa Blanca, no se trata de ninguna novedad, ya que también para el funeral de Juan Pablo II la delegación estadounidense que encabezaba el entonces presidente George Bush incluyó a su predecesor, Bill Clinton.

«No puedo hablar en nombre de las delegaciones, pero confirmo que serán acomodados en el sector situado a la derecha del altar, que será la zona reservada a las delegaciones. Habitualmente no damos los detalles por cuestiones de seguridad», añadió Bruni. Las delegaciones internacionales se colocarán al lado derecho de la plaza, mientras que en el izquierdo estarán los cardenales.

La idea de los responsables vaticanos encargados del protocolo es seguir el esquema diseñado para el funeral de Juan Pablo II, es decir, el orden de países en lengua francesa, con los jefes de delegación sentados en orden alfabético respetando su rango. En la primera fila se sentarán los representantes de las Casas Reales reinantes, en la segunda, los presidentes, también por orden alfabético, y en la tercera los primeros ministros. Las siguientes filas albergarán al resto de delegaciones.

En base al protocolo, las primeras filas estarán reservadas a las delegaciones de Italia, el país del cual el Papa es primado, y a los representantes del país de origen del Pontífice, en este caso Argentina. En primer lugar se sentará el presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, y la primera ministra, Giorgia Meloni, acompañados por los presidentes del Senado y la Cámara de los Diputados, entre otros cargos institucionales. Después, será el turno de la delegación argentina, encabezada por su primer ministro, Javier Milei.

Seguridad en Roma T. Nieto LA RAZÓN

Este primer bloque se cierra con los soberanos reinantes católicos, entre ellos el Rey Felipe VI y Doña Letizia; los Príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, que acuden en representación de su padre, Carlos III; y Alberto de Mónaco. A continuación tomarán asiento los Reyes no católicos, como Carlos Gustavo de Suecia y la reina Silvia; la reina de Dinamarca, María, y los herederos al trono de Noruega, Haakon y Mette Marit. No estarán los monarcas de Holanda, Guillermo y Máxima, pese a que ella es argentina.

Después, será el turno de las delegaciones internacionales. Donald Trump, junto a su esposa Melania, se sentará en la misma fila que el presidente francés, Emmanuel Macron, pero a una cierta distancia del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien dijo que le gustaría mantener una conversación con el presidente de EE UU. Entre los primeros puestos también figuran el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y los representantes de la Unión Europea, con los presidentes del Consejo, de la Comisión y del Parlamento, Antonio Costa, Ursula von der Leyen y Roberta Metsola.

Entierro del papa Francisco A. Cruz La Razón

Entre los jefes de Estado más cercanos al altar, en primera fila, estarán los alemanes y austriacos, Frank Walter Steinmeier y Alexander van der Bellen, con sus homólogos albaneses Bajram Begaj y el angoleño João Manuel Gonçalves Lourenç. También el presidente brasileño, Lula da Silva, junto a la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, y los jefes de Estado de Cabo Verde y Chipre, José Maria Pereira Neves y Nikos Christodoulides, así como el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Las delegaciones entrarán por la Puerta del Perugino, y entrarán a la Plaza de San Pedro por un acceso lateral, donde serán recibidos por el prefecto de la Casa Pontificia, Leonardo Sapienza.