Una dentista revela como evitar que aparezca este peligroso moho en tu cepillo de dientes

Introducir un cepillo de dientes contaminado en la boca no solo anula la higiene: puede convertirse en una vía de entrada para hongos y bacterias que afectan a toda la salud. La dentista estadounidense Ellie Phillips ha lanzado una alerta tras constatar que muchos pacientes presentan en sus cepillos pequeños puntos negros que no son suciedad, sino colonias de moho que prosperan entre las cerdas y el plástico del mango.

El problema no radica en un uso incorrecto del cepillo, sino en el lugar donde lo guardamos. El cuarto de baño, por su condición de estancia húmeda y con escasa ventilación, se convierte en un invernadero perfecto para estos microorganismos.

Al terminar de cepillarnos, la costumbre más extendida es enjuagar ligeramente el cepillo, colocarle el capuchón protector y dejarlo en un vaso junto al lavabo; precisamente esa secuencia, según Phillips, es el error que propicia el crecimiento del moho.

El capuchón, un enemigo disfrazado de protector

El capuchón, lejos de proteger, atrapa la humedad residual y crea un microclima cálido y oscuro donde las esporas se multiplican sin dificultad. “Convertimos el cepillo en un pequeño estuche de cultivo cada vez que lo tapamos húmedo”, resume la dentista. La solución, por tanto, no pasa por desinfectar el cepillo con enjuagues bucales o agua hirviendo, métodos que solo eliminan gérmenes de la superficie, pero no evitan que el moho regrese mientras el utensilio no se seque por completo.

Phillips propone un cambio radical de hábitos: sacar el cepillo del cuarto de baño y garantizar un secado total de 24 horas. Su estrategia consiste en tener dos cepillos que se alternan por la mañana y por la noche; tras cada uso se enjuagan, se sacuden y se trasladan a una habitación seca y ventilada, donde se colocan en posición vertical sin capuchón. De esta forma, cada cepillo dispone de un día entero para evaporar toda la humedad antes de volver a entrar en contacto con la boca.