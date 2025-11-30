Piero Pioppo se estrenará como nuncio apostólico en España el próximo viernes

El obispo y diplomático italiano Piero Pioppo (Savona, 29 de septiembre de 1960) se estrenará como nuncio apostólico en España el próximo viernes, 5 de diciembre. "Será con un acto reducido con representantes eclesiales e institucionales" en la sede en Madrid.

Según indicaron fuentes eclesiales a Servimedia, tres días más tarde, el 8 de diciembre, festividad católica de la Inmaculada Concepción, el nuncio Pioppo participará en una eucaristía en la Basílica Pontificia de San Miguel, la iglesia de la Nunciatura Apostólica, que se cedió a la Santa Sede en el siglo XVIII. Esa celebración en honor a la patrona de España tendrá un tono más popular y de cercanía a los fieles españoles, según las mismas fuentes.

El decano del Cuerpo Diplomático acreditado en España (el primer nuncio permanente ejerció su cargo entre 1942 y 1505) tendrá papel destacado en grandes eventos. En enero, Pioppo tendrá que tomar la palabra ante el Rey en la tradicional recepción a los miembros del cuerpo diplomático acreditado en España, labor que desempeñan los nuncios en representación del resto de embajadores.

En su estancia en España, Pioppo representará al Papa ante las Iglesias particulares y ante el Estado y autoridades públicas; procurará afianzar los vínculos entre Roma y las diócesis; colaborará con los obispos en las relaciones con otras iglesias o religiones y las autoridades del Estado; y trabajará a favor de la paz, el progreso y la cooperación entre los pueblos.

Tras su nombramiento por parte del papa León XIV, Pioppo toma posesión de la nunciatura que representó hasta el pasado mes de mayo el filipino Bernardito Auza, que fue designado por Francisco, antes de fallecer, como embajador apostólico ante la Unión Europea. Fue nuncio en España y en el Principado de Andorra el 1 de octubre de 2019.

El nuncio Pioppo abre una nueva etapa tras desempeñar esa función en Indonesia, el país con más musulmanes del mundo, y las naciones del sudeste asiático desde 2017. Pioppo habla italiano, inglés, francés y español y fue prelado del Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido como el 'banco vaticano', organismo posteriormente cuestionado por escándalos financieros.

En España le esperan asuntos que tratar con el Gobierno y la Iglesia española, como los abusos en el ámbito eclesial, la resignificación del antiguo Valle de los Caídos, el mantenimiento económico de la institución, la educación religiosa, las vocaciones, la migración, el papel de la familia o el diálogo interreligioso.

Pioppo se toma su nuevo destino como un reto en el que aplicar e 'importar' la experiencia que ha vivido en Indonesia a España y el principado de Andorra. Así lo trasladó hace unas semanas en Yakarta ante los obispos indonesios, donde afirmó que los ocho años de servicio pastoral y diplomático a ese país han fortalecido su espíritu. "Deseo expresar mi profunda gratitud a todos los obispos indonesios y a los cálidos y sonrientes fieles de esta hermosa nación por su amabilidad y hospitalidad durante mis ocho años de mandato como representante del Vaticano en Yakarta", dijo el arzobispo Pioppo en su discurso a los 374 participantes de la V Asamblea Nacional de la Iglesia Católica Indonesia (Sagki-Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia), que comenzó el 3 de noviembre en el norte de Yakarta, según una información de Radio Veritas Asia (RVA) recogida por Servimedia.

"Como sabéis, el Papa León XIV me ha destinado a una nueva misión en España, un país profundamente católico que ha dado innumerables santos y misioneros, muchos de los cuales peregrinaron a vuestra tierra, Indonesia. Ahora, al dejar esta vibrante Iglesia, me llena de esperanza que vuestra fe joven y vuestro gran entusiasmo inspiren una nueva vida en la Iglesia de Europa", prosiguió.

"La fe viva y el espíritu misionero de los católicos indonesios me han animado enormemente", añadió. "Al comenzar mi nueva misión diplomática en España y Andorra, llevaré conmigo el entusiasmo y la alegría de la fe que he presenciado aquí", continuó el arzobispo italiano, que subrayó que su nuevo destino, España ha sido históricamente una de las principales cunas de los misioneros, algunos de los cuales han llegado a Indonesia.

"Para mí, personalmente, es inspirador ver cómo las semillas de fe plantadas por los misioneros europeos han florecido tan bellamente aquí", aseguró, con el compromiso de que "la vitalidad de la Iglesia indonesia servirá de inspiración para la renovación de la Iglesia en Europa, que a menudo se percibe como envejecida y en decadencia", zanjó Pioppo.

Antes de su llegada a España, el nuevo nuncio pasó por Roma, donde el papa León XIV le recibió el pasado lunes en audiencia.