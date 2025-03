Determinan matemáticamente el crecimiento de células tumorales

Dos profesores universitarios han determinado matemáticamente el crecimiento de una colonia de células tumorales a través de una nueva ecuación, lo que puede tener aplicaciones en la simulación de tratamientos o para demostrar el comportamiento de la enfermedad.

Los autores del trabajo son el profesor de la Universidad de Cantabria (UC) el matemático, Rafael Granero y su colega de la Universidad de Sevilla, Martina Maglioca.

Estos dos profesores han derivado una nueva ecuación en derivadas parciales para probar el crecimiento de una colonia de células tumorales con el objetivo de conseguir demostrar que esa ecuación tiene soluciones, en un estudio publicado recientemente en la revista científica Mathematical Models & Methods in Applied Sciences, según ha informado la UC en un comunicado.

Sus autores han destacado las posibles aplicaciones que puede tener su ecuación, como la de simular el efecto de determinados tratamientos en un tumor.

Sin embargo, al ser una investigación en matemática pura, están "principalmente interesados en el hecho de que las ideas y técnicas matemáticas desarrolladas puedan usarse en otras ecuaciones o para demostrar determinados comportamientos observados en experimentos de laboratorio o tumores reales, como puede ser por ejemplo la filamentación de la frontera del tumor¿.

Granero ha indicado que el proyecto comenzó tras recibir una beca Leonardo de la Fundación BBVA en 2021 que le permitió iniciar el estudio matemático del crecimiento tumoral.

El objetivo último de este proyecto, ha detallado, era "matemáticamente y con un modelo mecánico, ser capaz de describir que una colonia de células tumorales se rompe, que es el paso previo para que pueda haber metástasis".

La principal ventaja de estos estudios de oncología matemática, ha señalado el profesor de la UC, es que son "una manera muy sencilla de hacer experimentos sin realmente hacer experimentos".

De esta manera, ha añadido el matemático, se cambian los parámetros de su modelo para reflejar, por ejemplo, "que le damos determinada quimioterapia o radioterapia o un inhibidor de crecimiento tumoral a un hipotético paciente". "No tenemos ningún tipo de problema ético. No hay que buscar ningún voluntario. No hay que hacer ninguna operación intrusiva en ninguna persona", ha defendido Granero.