El drama de una familia con tres hijos tras ser desalojados por peligro de derrumbe: “No tienes ni una cama donde dormir”

Ya ha pasado más de un año desde la terrible dana que azotó a España y especialmente a los distintos pueblos de Valencia. Tras más de 365 días siguen apareciendo las consecuencias a todos los niveles. Se puedo apreciar en la política con la dimisión de Mazón y, lo que es más importantes, se sigue apreciando en las calles de la Comunitat. Muchas familias siguen sin recuperar la normalidad y otras directamente la han perdido.

Muchas estructuras quedaron dañadas con las lluvias y se está empezado a apreciar ahora en algunas. Algunos de esos daños llevan a un punto extremo en el que la familia tiene que abandonar la vivienda. Esto le ocurre a Natalia González y a su familia con tres hijos como revela el medio 'Levante EMV'. Hace más de diez días la familia tuvo que abandonar su vivienda al ser precintada por riesgo de derrumbe. Esta situación es "un riesgo para su seguridad" y han tenido que hacer noche hasta en tres sitios diferentes.

Un drama por riesgo de derrumbe

Era una mañana normal cuando todo se desencadenó: "Iba a despertar al pequeño para ir al colegio y noté que el suelo temblaba. Pensaba que me estaba mareando, ya que sufro mareos, pero escuché un ruido de cascotes y grité a los pequeños para que saliéramos corriendo de casa". Se marchó rápidamente, pero al intentar volver fue consciente de la situación: "Vi escombros en la habitación y varias grietas. En una de ellas, cabe mi mano. La peor parte estaba en la habitación de mi hijo, ya que el suelo estaba hundido". La situación era dramática porque el techo de la casa contigua estaba caído.

Sin poder recurrir al seguro

Intentaron contactar con el seguro dada le situación, pero Natalia González explicó la respuesta que recibieron: "El seguro no se hace cargo de la situación porque los daños han sido ocasionados por la otra vivienda, pero su seguro no ha respondido todavía. Llevamos ya diez noches desalojados". La casa no sufre los problemas por abandono: "Estaba completamente reformada. Es nueva, ya que la hicimos de nuevo hace diez años. Ahora nos vemos sin casa y sin solución".

Así es el día a día de esta familia

Viven un infierno que está acabando con sus ahorros: "Tenemos que tirar de tarjeta para poder vivir porque salimos de casa con el pijama y no tenemos nada más. Lo poco que tenemos lo llevamos en el coche y vamos con las maletas de un lado a otro", señalaba la madre de la familia. El pequeño, de siete años, es el más afectado: "Hemos tenido que ir al médico porque sufre ataques de ansiedad y, cada vez que oye un ruido, recuerda la escena".

El momento más complicado llega por la noche, a la hora de descansar: "Pasas el día por ahí, intentas entretener a los niños, pero llega la noche y te das cuenta de que no tienes casa ni una cama donde dormir". Una dura historia que refleja la dificultad que viven algunas personas en su día a día por motivos ajenos a ellos.