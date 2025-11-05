Benidorm ya no es un destino para jubilados: estas son las actividades que los alicantinos no quieren que descubras

Durante años, Benidorm ha sido el cliché del turismo masivo, con multitud de sombrillas, jubilados tomando el sol y hoteles repletos en verano. Sin embargo, esa imagen pertenece al pasado. Hoy la ciudad alicantina se ha convertido en un destino que sorprende por su oferta cultural y su nuevo concepto de hospitalidad. Ahora Benidorm es gastronomía, naturaleza, historia y playa.

Los hoteles también han seguido esta evolución. A pie de la playa de Levante, se encuentra uno de los hoteles favoritos de los turistas con una cuidada estética que recuerda al mar. Este alojamiento tiene unas vistas espectaculares al Mediterráneo, gastronomía de autor y espacios pensados para disfrutar de unas vacaciones perfectas.

¿Dónde alojarse en Benidorm?

El Barceló Benidorm Beach está situado justo frente a la playa de Levante, en pleno paseo marítimo. Su ubicación permite moverse a pie por la zona más dinámica de la ciudad y, al mismo tiempo, disfrutar del mar prácticamente desde la puerta del hotel. El edificio, reformado recientemente, combina espacios abiertos y una bonita estética en tonos azules que se integra con el entorno costero.

Hotel Barceló Benidorm Beach Barceló Benidorm Beach

En la planta baja se encuentra La Santa María Gastrobar, un restaurante que apuesta por una cocina mediterránea actual. Su carta mezcla recetas tradicionales con un toque moderno y se apoya en productos locales, desde pescados frescos hasta arroces o tapas que recuerdan al recetario alicantino. El ambiente es relajado, tanto para comer como para tomar algo sin prisas.

En la azotea, el ritmo cambia. Es un espacio pensado para ver caer la tarde sobre el skyline de Benidorm o disfrutar de una copa con el sonido del mar de fondo. Desde allí, la panorámica abarca toda la bahía y buena parte del paseo marítimo, un punto de vista distinto para observar una ciudad que no se detiene.

Azotea Barceló Benidorm Beach Barceló Benidorm Beach

El hotel también ha incorporado una propuesta gastronómica muy original: una carta de bikinis gourmet, inspirada en la historia local. Benidorm fue pionera en permitir el uso del bikini en los años cincuenta, y el Barceló recupera esa anécdota en forma de sándwiches que combinan sabores clásicos y otros más atrevidos, como sobrasada con queso Mahón o versiones dulces con plátano y chocolate. Una forma sencilla y original de conectar con el espíritu de la ciudad.

Actividades para descubir Benidorm

Benidorm es mucho más que los clichés que se h creado sobre la ciudad. A escasos minutos del centro, puedes recorrer en bicicleta eléctrica la Serra Gelada, un parque natural que separa la ciudad de Altea y que ofrece miradores únicos sobre los acantilados. Es una experiencia perfecta para conectar con la naturaleza y descubrir nuevas zonas de la ciudad que no se habían visto antes.

Los amantes del mar encontrarán en las calas del Tío Ximo y Almadrava de aguas transparentes. Y si te interesa la historia, no puedes perderte el Tossal de la Cala, un yacimiento romano que ofrece una de las vistas más panorámicas de la bahía. En el casco antiguo, el famoso Balcón del Mediterráneo es uno de los lugares más fotografiados de la Costa Blanca, se trata de un mirador blanco y azul desde el que harás las mejores fotos del atardecer.