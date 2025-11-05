Dana
La Comisión de Presupuestos de la UE respalda destinar 946 millones a la dana de Valencia
La propuesta ha de ser ahora votada en el pleno del Parlamento Europeo
La Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo ha respaldado este miércoles movilizar 946,1 millones de euros procedentes del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (UE) para apoyar a España tras la dana de octubre de 2024, que afectó principalmente a la provincia de Valencia.
La propuesta en comisión parlamentaria ha salido adelante con 31 votos a favor y una abstención y, a continuación, deberá ser sometida a votación en sesión plenaria.
En su petición de ayuda, las autoridades españolas estimaron los daños directos totales causados por la catástrofe en 20.280 millones de euros, que la Comisión rebajó a 18.080 millones. España solicitó un adelanto de 100 millones de euros, que ya pagó la Comisión, ha recordado la Eurocámara en un comunicado.
Ha explicado que el dinero se dedicará a la recuperación de las infraestructuras de energía, agua, aguas residuales, telecomunicaciones, transporte, sanidad y educación, así como a operaciones de limpieza, alojamientos temporales y servicios de salvamento.
En el mismo paquete de ayuda respaldado hoy por los eurodiputados también se incluye asistencia a Francia tras los ciclones que azotaron las islas de Mayotte (89,6 millones de euros) y La Reunión (21,2 millones) en diciembre de 2024 y febrero de 2025.
El proyecto de informe señala la urgente necesidad de movilizar asistencia financiera inmediata a través del Fondo de Solidaridad de la UE, con el fin de garantizar que la ayuda llegue rápidamente a las regiones afectadas.
Los eurodiputados subrayaron además que, en el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP), el presupuesto del Fondo o su equivalente debe proporcionar una ayuda que se ajuste a la magnitud de las catástrofes y satisfaga las necesidades de los ciudadanos afectados.
El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, el principal instrumento de ayuda con que cuenta la UE para hacer frente a catástrofes, ha proporcionado desde su creación en 2002 más de 9.600 millones de euros para responder a 136 crisis graves, de las que 116 fueron catástrofes naturales y 20 emergencias sanitarias, en 24 países de la UE (además del Reino Unido) y cuatro países candidatos.
