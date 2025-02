El drama de un propietario que tiene a su primo de okupa: “500 euros, siendo primos, me parece excesivo por un alquiler"

La okupación está en boca de todos en estas últimas semanas. Durante este periodo se han ido debatiendo posibles leyes a incluir o la prórroga de algunos puntos que afectan a la vivienda en España. Esta semana la propuesta lanzada ha sido desde Vox, que pide que se impida empadronarse a los okupas. La formación de Abascal alerta con datos de la situación: "Según los últimos datos facilitados por el Gobierno, el aumento progresivo de los casos de ocupación en España es evidente. Entre enero y agosto del año 2023 se produjeron de media unos 45 casos de ocupación por día, lo que hace un total de 10.974 en este periodo".

Mientras se debaten distintas propuestas legislativas, los casos se siguen multiplicando. Lo sufren inmobiliarias, como la que sufrió la macrokupación de Carabanchel, y propietarios de viviendas de lujo, pero también personas de tercera edad sin demasiados recursos. Las técnicas para okupar también son diversas, mientras que unos optan por entrar a la fuerza, otros simplemente dejan de pagar el alquiler. Para evitar posibles sustos, muchos propietarios deciden alquilar solo a personas conocidas. Sin embargo, como le ha ocurrido a Alberto, el enemigo puede estar en casa.

El dramático caso de Alberto

Alberto es un propietario que tiene de okupa a su primo Héctor desde hace cuatro años, según desveló en el programa 'En Boca de Todos'. Este propietario alquiló la vivienda a su piso justo después de reformarla en 2021 a su primo, con el que tenía una gran relación, algo opuesto a lo que ocurre en este momento.Alberto explicó que las excusas para no pagarle empezaron desde el primer momento en el que se instaló: "A ver si puedo pagarte y así lleva cuatro años".

El primo también dio su versión en el programa, explicando el motivo por el que no pagaba el alquiler: "500 euros, siendo primos, me parecía excesivo por un alquiler". En la charla con el presentador, siguió justificándose: "Yo hablé con él y no me dijo ninguna cantidad, sino que ya lo hablaríamos, hasta que me dijo que eran 500 euros y yo le dije que no le iba a pagar tanto y que me iba a buscar otra casa". Sin embargo, casi un lustro después no la ha encontrado y sigue en la de Alberto.

El propietario también paga los suministros y la comunidad

El dueño del inmueble explicó que no ha contado la suma total que le debe su primo por "no hacer sangre". Esa suma es bastante grande, ya que, como confesó, no solo le debe el alquiler. Alberto reveló que él se lleva haciendo cargo de la comunidad, del agua y del gas durante todos estos años. La respuesta de Héctor fue contundente: "Le dije que pusiera los suministros a mi nombre. Si estuvieran a mi nombre, yo los pagaría, pero él no quiso".

El motivo por el que no lo ha hecho es muy sencillo. De estar los suministros a su nombre, el primo tendría más documentos para certificar que vive ahí y su desahucio por la vía judicial se complicaría considerablemente.

La mujer del primo acusa al propietario

La entrevista en el mencionado programa tuvo que ser detenida por el presentador al escuchar unos gritos. Estos provenían de la ventana del inmueble y eran de la mujer de Héctor, el okupa. "¡Qué me busque él la casa, que yo para pagar 550 euros por esta mierda, me busco otra!", comentaba desde el hogar la mujer. No se quedó ahí y atacó directamente a Alberto: "No mantengo a su familia que nunca me han querido. Llevo cuatro años esperando que este señor me haga un p... contrato", sentenció.