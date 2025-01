Comienzan a rendirse los okupas de Carabanchel: Serviokupa recupera varias viviendas

El llamativo caso de la calle Excelente estalló a inicios de enero, cuando se conoció la okupación masiva que sufrieron durante diciembre. Hasta 28 pisos, aún sin vender, de una nueva urbanización de lujo en Carabanchel fueron okupados por varias familias peruanas. Una testigo, entrevistada por LA RAZÓN, explicó la situación que se vive en la urbanización: "Tenía que venir la Policía día sí y día también por escándalos, por ruidos y porque se pelean entre ellos. Hacen la convivencia con los vecinos que están legalmente de alquiler muy complicada".

Los okupas alegan ser estafados: "Me pidieron la documentación que te piden en todos los lugares, te enseñan el piso y te abren la puerta", confesó una mujer a este medio. Otra vecina ilegal explicó que contactaron con ellos en un comedor sociales: "Ellos nos dijeron que había un piso y nosotros como no teníamos que podíamos hacer, hay que agarrarse a lo que hay", argumentó. La inmobiliaria está buscando que abandonen los pisos.

Varios okupas ya han abandonado sus pisos

Vivenio, la inmobiliaria, contrató a una primera empresa de desokupación que fue expulsada a golpes por los okupas en una pelea a puñetazo limpio y con gas pimienta. Tras el fracaso de la primera empresa, la constructora se puso en manos de Serviokupa, que lleva negociando con las familias desde finales de la semana pasada. Tres familias ya abandonaron los pisos entre el pasado domingo y el lunes. Lo hicieron escuchando gritos de "traidores" y "cobardes" por parte de los que aún resisten. Se esperan más salidas en los próximos días.

Vecinos de la calle excelente LA RAZÓN

Así es y así funciona Serviokupa

Serviokupa se autodefine como una empresa de desocupación legal y exprés de inquilinos morosos formada por profesionales altamente cualificados en la intermediación para resolver conflictos de vivienda. nada tienen que ver con Desokupa, de Daniel Esteve. Su gerente es Alberto Cuesta y está negociando con los okupas desde la semana pasada, aunque niega haber ofrecido dinero a los mismos para que se marchen: "Somos mediadores que solo queremos que sepan que están cometiendo un delito". Según explica 'Gran Madrid', la negociación se basa en que si abandonan la propiedad, se les retiran todos los cargos que pesan sobre ellos tras haber usurpado una vivienda.

También niegan que se esté buscando un nuevo piso a estas familias, simplemente se les ayuda a sacar las cosas. Serviokupa está en contacto con la Policía, que ya estrecha el cerco sobre los vendedores fraudulentos, que, según 'Gran Madrid, parecen tratarse de un grupo mafioso formado por ciudadanos venezolanos, colombianos y españoles que se encargan de buscar viviendas vacías y que captan a clientes en centros de comedores benéficos donde acuden.

Todos quieren hablar con Vivenio

Los vecinos están intentando hablar con la constructora, que está desaparecida. "Si tú quieres contactar con Vivenio, es imposible", afirmó un vecino legal a LA RAZÓN. Aunque según informa EFE, la inmobiliaria sigue trabajando en la sombra: "Sabemos que está operando porque una compañía ha venido a instalar cámaras de seguridad que habían prometido hace un mes y no lo han hecho hasta este jueves", explicó otro vecino.

Los propietarios y alquilados legales no son los únicos que están intentando contactar con Vivenio, también los okupas: "Hemos tratado de comunicarnos con Vivenio para llegar a un acuerdo para poder pagar porque yo no quiero vivir de esta manera. No hay respuesta para ninguno de los colectivos y el ambiente en la calle Excelente cada vez es más caliente.

El concejal busca una solución

El concejal del distrito, Carlos Izquierdo, se reunió con Vivenio y con los vecinos. A estos últimos les prometió incrementar la presencia de la Policía Municipal y a visitar la urbanización junto con el consejero de Interior de la Comunidad de Madrid para intentar buscar una solución.