Eché dos gotas en el cubo para fregar el suelo y la casa huele bien durante días: no es vinagre ni zumo de limón

Mantener el hogar limpio y con un olor agradable no requiere necesariamente productos caros ni procedimientos complicados.

Existe un método natural que prolonga la frescura en los espacios después de la limpieza de suelos, ofreciendo un ambiente ordenado y acogedor que perdura varios días.

El componente principal

El ingrediente de esta técnica es el aceite esencial de bergamota, reconocido por sus propiedades desodorantes y su aroma cítrico fresco.

La adición de unas pocas gotas al cubo con agua y detergente proporciona un perfume sutil que neutraliza los olores residuales y mantiene el ambiente con una fragancia equilibrada y prolongada.

Se recomienda añadir entre cinco y diez gotas de aceite esencial en el agua tibia destinada a fregar. La correcta dilución garantiza un aroma persistente sin riesgo de manchas o exceso de fragancia.

El uso de un paño de microfibra facilita una distribución uniforme, asegurando que la fragancia se adhiera de manera equilibrada a superficies como cerámica, mármol o madera barnizada.

Opciones de personalización de la fragancia

Este método permite además combinaciones con otros aceites esenciales, como naranja, pomelo, lima o lavanda, lo que posibilita crear un aroma personalizado y adaptable a distintos espacios.

Aceites esenciales Objetivo Bienestar larazon

Estas mezclas incrementan la intensidad de la fragancia y aportan un toque distintivo a la rutina de limpieza.

Precauciones de uso

A pesar de su carácter natural, se recomienda emplear los aceites esenciales con precaución, especialmente en hogares con mascotas o personas sensibles a olores fuertes.

Se aconseja no aplicar los aceites directamente en mopas de vapor, mantenerlos diluidos y almacenarlos en lugares frescos y oscuros para preservar sus propiedades y asegurar una distribución homogénea durante la limpieza.

Un toque de este producto puede transformar el ambiente del hogar.

Con apenas unas gotas de aceite esencial, es posible mantener los suelos limpios y, simultáneamente, disfrutar de un aroma duradero y agradable, logrando que cada espacio tenga ese olor durante varios días.