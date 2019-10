El reto de devolver a Europa su identidad

Ante el «desorden extremo que caracteriza hoy a la Unión Europea», 150 pensadores e intelectuales se reunirán el 18 y 19 de octubre en Santiago de Compostela para levantar la voz en defensa de la dignidad de la persona. En esta convención, organizada por la plataforma Une of Us, se analizarán los dilemas éticos que «amenazan» hoy la sociedad europea –como la eutanasia, la ideología de género, el transhumanismo...– y se sentarán las bases del Observatorio One of Us. Estará dirigido por el historiador en derecho y politólogo francés Guillaume Bernand y su propósito será estudiar las causas de este «desorden» para emitir después tres informes al año sobre la evolución de la situación europea y de cada uno de los asuntos que «afecten a la dignidad de la persona».

En este congreso se impulsará también la Plataforma 2020 para la creación de seminarios sobre problemáticas concretas de actualidad y que servirán para tomar posición en el debate público. El primero tratará sobre la eutanasia ante las iniciativas legislativas y judiciales para despenalizarla en países como España e Italia. «Vamos a poner el acento en que lo importante es fortalecer los cuidados paliativos, ya que hay mucho margen de actuación para mejorarlos», subraya el presidente de la federación europea One of Us, Jaime Mayor Oreja, quien alerta de que no es necesaria una ley que permite matar, que promueve el suicidio y que «confirma una crisis de naturaleza humana». «Lo que no es posible es que haya una ley, como en Holanda, que confirme que lo que hay que hacer es destruir al más débil. Se ha trastocado la jerarquía de valores y ahora el que impera es el de la comodidad», critica.

One of Us nació el año pasado de un movimiento «en defensa de la vida» para reivindicar «la dignidad de la persona» y valores como la «protección» de la familia entendida como el matrimonio entre hombre y mujer. Con el congreso que ha organizado en Santiago busca consolidarse y diseñar un plan de acción ante el «deterioro de la identidad europea». Intelectuales y pensadores darán un golpe sobre la mesa ante la «crisis moral» que está poniendo en peligro la «civilización europea». Y que se percibe, por ejemplo, en «la falta de reacción social ante un escándalo de primera magnitud como es el aborto», sostiene Mayor Oreja. En ese sentido, recuerda la proposición de ley del gobierno de Enmanuel Macron para ampliar la gratuidad de los anticonceptivos a todas las adolescentes mayores de 12 años. «No solo es una tragedia legislativa, también de actitud», recalca.

En este congreso, asimismo, se debatirá sobre asuntos como la ideología de género y su implantación en los colegios: «Es una doctrina que, pese a estar confrontada con la ciencia y la biología, crece y se implanta en las leyes y en la educación gracias al silencio, pues si lo criticas te tachan de retrógrado y homófobo». Sobre el transhumanismo, «otra distorsión que busca destruir la dignidad humana», y la falta de libertad de expresión. «Hay un miedo reverencial a ir en contra de las modas dominantes», sostiene el presidente de federación europea One of Us. Y pone de ejemplo para ello la decisión del alcalde socialista de Santiago de Compostela de negar una recepción a los pensadores e intelectuales que participarán en este «think tank». «En un principio nos dijeron que sí, pero hace poco y a través de unos concejales de Podemos nos comunicaron que se cancelaba porque somos antiabortistas y defendemos el matromonio entre hombre y mujer», denuncia.

En Santiago de Compostela, pues, se tratará de «sembrar» la semilla para que Europa vuelva a ser una «comunidad de valores». Para ello, Mayor Oreja hace un llamamiento a las universidades y a los jóvenes europeos: «En las próximas décadas no solo debe importar la economía, necesitamos un modelo políticoque tenga también una dimensión moral y espiritual».