España va a cambiar para siempre: la fecha en la que nuestro país dejará de existir tal y como lo conocemos

El cambio climático es una realidad, y sus efectos son innegables. El aumento de las temperaturas junto a la subida del nivel del mar puede provocar graves consecuencias en la humanidad, así como los expertos han alertado en numerosas ocasiones que muchas ciudades en España pueden desaparecer en solo unos años. Además de eso, científicos afirman que nuestro país cambiará para siempre junto a sus fronteras, pues se prevé que se va a mover del mapa. De hecho, hay fecha de una colisión que lo va a cambiar todo, pues el planeta tiene "los días contados" tal y como lo conocemos.

Se trata de una situación extraordinaria, que lo puede cambiar todo. Y tiene que ver con Pangea, el continente único que existió hace millones de años. Pangea fue un supercontinente cuya formación y fragmentación jugaron un papel crucial en la configuración geológica y biológica de nuestro planeta. La teoría de Pangea y la tectónica de placas no solo explican la disposición actual de los continentes, sino también muchos aspectos de la evolución y distribución de la vida en la Tierra.

Así será la España del futuro: un país dentro de un supercontinente formado por Europa y África

Tal y como explican los científicos, dentro de 250 millones de años emergerá un nuevo continente que formará cadenas montañosas entre África y Europa, el cual los científicos conocen como Pangea Última y que se cree que está detrás de los últimos terremotos, como los recientes de Marruecos o los pequeños sismos de Almería y Granada.

"Una consecuencia natural de la creación y descomposición de Pangea Última serán extremos en debido a cambios en la ruptura volcánica y la desgasificación. Aquí mostramos que el aumento de, la energía solar y la continentalidad (mayor rango de temperaturas lejos del océano) conducen a un aumento del calentamiento hostil para la vida de los mamíferos", explica un reciente estudio publicado en la revista Nature Geocience.

Los científicos de la publicación explican que "evaluamos su impacto en los límites fisiológicos de los mamíferos, así como en un índice de habitabilidad planetaria". "Dada la supervivencia continua de los mamíferos, los niveles de fondo previstos conducirán a un punto de inflexión climático y a su extinción masiva. Los resultados también destacan cómo la configuración global de la masa terrestre juega un papel crítico en la habitabilidad planetaria", dice el análisis.

De esta forma, Europa y África dejarán de estar tan separadas como ahora y se irán acercando, así como España no tendría frontera marítima con Marruecos, sino terrestre. No obstante, esto no pasaría hasta dentro de millones de años.