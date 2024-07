Estas son las ciudades españolas más propensas a sufrir un tsunami

A pesar de no ser un punto caliente para tsunamis, España tiene antecedentes que sugieren que este fenómeno podría repetirse. Un estudio de 'Probabilistic Tsunami in the Mediterranean Sea' señala que el Mar de Alborán, una de las zonas con mayor actividad sísmica en el país, podría causar maremotos que afectarían desde Valencia hasta Málaga, incluyendo las Baleares.

La falla marina Averroes, cerca de la isla de Alborán, es capaz de generar olas de hasta seis metros de altura, alcanzando la costa entre 21 y 35 minutos.

Por ejemplo, un tsunami originado cerca del cabo de San Vicente tardaría 40 minutos en llegar a Cádiz, mientras que los generados en el sur de Italia o las islas Azores tomarían más tiempo en afectar a las costas españolas. La costa atlántica, conocida como Mare Nostrum, donde se encuentran Cádiz y Huelva, también tiene grandes probabilidades de enfrentar tsunamis.

¿Qué zonas son las más propensas a sufrir tsunamis?

Las zonas de mayor riesgo incluyen las costas del Golfo de Cádiz y el Mar de Alborán. Estudios geológicos y simulaciones son esenciales para mapear estas áreas y planificar emergencias. Según Emilio Carreño, director de la Red Sísmica Nacional, la región del Levante, desde Torrevieja hasta el Estrecho de Gibraltar, es la que presenta mayor actividad sísmica y, por ende, mayor riesgo de tsunamis.

¿Cuándo se estima que se produzca un tsunami en España?

La Comisión Intergubernamental de los Océanos advierte ya de la probabilidad de un tsunami que supere un metro de altura en el lado del Mediterráneo. Esto llegará durante los próximos 30 años con un 100% de probabilidad. En la costa de Cádiz, la probabilidad es más baja (10% en los próximos 50 años).

Tsunamis anteriores en España

España ha sufrido varios tsunamis a lo largo de su historia, aunque con menor frecuencia y magnitud que en otras partes del mundo.

En 1755, un gran terremoto con epicentro en la costa de Lisboa provocó un tsunami que impactó severamente a ciudades como Cádiz y Huelva. Estudios señalan que más de 2.000 personas perdieron la vida en España debido a las olas de 15 metros generadas por el terremoto portugués.

Aún hoy, se encuentran depósitos marinos a kilómetros de la costa gaditana, que evidencian las devastadoras consecuencias de aquel tsunami. Aunque en ese tiempo no existía un sistema de medición de terremotos como el actual, los sismógrafos indican que el seísmo de 1755 pudo alcanzar una magnitud de hasta 8,5 grados.

Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de terremotos

El Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Maremotos, aprobado el 18 de mayo de 2021, tiene como objetivo garantizar la seguridad de los ciudadanos ante la posibilidad de tsunamis en España. Este plan forma parte del Sistema Español de Protección Civil, que coordina diversos actores para aumentar la resiliencia ante desastres naturales.

Los puntos clave del plan:

Seguridad Nacional: la Protección Civil es un servicio público crucial para la seguridad nacional, protegiendo a las personas y bienes en situaciones de emergencia.

la Protección Civil es un servicio público crucial para la seguridad nacional, protegiendo a las personas y bienes en situaciones de emergencia. Vulnerabilidad Costera: c on casi 8.000 km de costa y un 50% de la población viviendo en zonas costeras, España es vulnerable a maremotos. La historia, como el tsunami de 1755 que devastó Cádiz y Huelva, subraya este riesgo.

on casi 8.000 km de costa y un 50% de la población viviendo en zonas costeras, España es vulnerable a maremotos. La historia, como el tsunami de 1755 que devastó Cádiz y Huelva, subraya este riesgo. Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD): creado para gestionar emergencias de maremotos, incluye organismos técnico-científicos como el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Español de Oceanografía. Forma parte del Plan Estatal de Emergencias (PLEGEM).

creado para gestionar emergencias de maremotos, incluye organismos técnico-científicos como el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Español de Oceanografía. Forma parte del Plan Estatal de Emergencias (PLEGEM). Comisión Técnica: órgano de consulta técnica para planes estatales y autonómicos, involucrando a comunidades autónomas costeras con mayor riesgo de tsunamis, como Andalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Baleares, Murcia, Ceuta y Melilla.

órgano de consulta técnica para planes estatales y autonómicos, involucrando a comunidades autónomas costeras con mayor riesgo de tsunamis, como Andalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Baleares, Murcia, Ceuta y Melilla. Sistemas de Información y Alerta: sistema de Información de Maremotos (SIM)**: Recopila datos relevantes sobre maremotos y es parte de la Red Nacional de Información sobre Protección Civil (RENAIN).

sistema de Información de Maremotos (SIM)**: Recopila datos relevantes sobre maremotos y es parte de la Red Nacional de Información sobre Protección Civil (RENAIN). Sistema Nacional de Alerta por Maremotos (SINAM): detecta y transmite información sobre maremotos. Integra la Red Sísmica Nacional, REDMAR de Puertos del Estado, y otros sistemas de detección marina.

detecta y transmite información sobre maremotos. Integra la Red Sísmica Nacional, REDMAR de Puertos del Estado, y otros sistemas de detección marina. Sistema de Avisos: el sistema proporciona mensajes de alerta, aviso, información y cancelación según una matriz de decisión establecida para cada zona.

el sistema proporciona mensajes de alerta, aviso, información y cancelación según una matriz de decisión establecida para cada zona. Clasificación del grado de severidad del maremoto en tres niveles:

- Alerta (Rojo): ola mayor de 0,5 metros o altura vertical máxima en tierra mayor de 1 metro.

- Aviso (Amarillo): ola entre 0,2 y 0,5 metros o altura vertical máxima en tierra entre 0,5 y 1 metro.

- Información (Verde): sin riesgo de maremoto, olas menores de 0,2 metros o altura vertical máxima en tierra menor de 0,5 metros.

¿Qué es un tsunami?

Según el tiempo.es un tsunami es una serie de olas en una masa de agua causada por el desplazamiento repentino de un gran volumen de agua, generalmente debido a terremotos, erupciones volcánicas o deslizamientos submarinos.